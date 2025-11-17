OPPO Find X9: రేపే OPPO Find X9 మొబైల్ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ మాములుగా లేవు భయ్యా..

Oppo Find X9 Price In India Telugu News: కెమెరా పరంగా ఒప్పో మొబైల్స్కి పెట్టింది పేరు.. ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన కెమెరాలతో స్మార్ట్ఫోన్స్ను లాంచ్ చేస్తూ వస్తాయి. అందుకే చాలా మంది కెమెరా లవర్స్ కేవలం ఒప్పో బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ను మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒప్పో కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేకమైన కెమెరాతో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే అతి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి మరో ఒప్పో కొత్త మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
నవంబర్ 18న ఓప్పో ఫైండ్ X9 స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్తో పాటు అద్భుతమైన లుక్లో విడుదల కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ MediaTek Dimensity 9500 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అలాగే ఇది 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేతో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సెటప్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 7,025mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అలాగే దీని బ్యాక్ సెటప్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా OISతో 50MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక అదనంగా 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాతో పాటు 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ColorOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్తో పాటు Find X9 Pro స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది స్పెషల్గా LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ డిస్ల్పే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ ప్రో మోడల్లో 7,500mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. దీని బ్యాక్ భాగంలో 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన వాటర్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక OPPO Find X9 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒప్పో కంపెనీ ఈ OPPO Find X9 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.. కానీ ఈ ఇటీవలే ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ధరలు మాత్రం లీక్ అయ్యాయి. OPPO Find X9 ధర రూ.54,300 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీని హై ఎండ్ వేరియంట్ రూ.74,999 వరకు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్ విడుదలైతే, ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
