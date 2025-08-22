Apple iPhone 15: ఐఫోన్ 15 ధర ఇప్పుడు మరింత తగ్గింది..రూ.11,050లకే కొనేందుకు ఉపాయం!

Apple iPhone 15 Price: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్ని రకాల మొబైల్స్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఫ్రీడమ్ సేల్ పూర్తయినా.. కొన్ని మోడల్స్ పై అదే ఆఫర్ కొనసాగుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల కంపెనీల స్మార్ట్ఫోన్స్ ఆఫర్స్ ఉండగా.. ఇప్పుడు వరల్డ్ బెస్ట్ బ్రాండ్ ఐఫోన్ 15 ధర ఇప్పుడు మరింత దక్కనుంది.
ఈ క్రమంలో యాపిల్ ఐఫోన్ 15 మోడల్ 128 జీబీ స్టోరేజ్ తో ఉన్న మొబైల్ ధర రూ. 69,900 అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇదే ఫోన్ను డిస్కౌంట్ ధరకే ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకానికి ఉంచారు. 7 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ.64,900 ధరకే విక్రయానికి ఉంది.
అయితే దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధరను మరికొంత తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. బ్యాంకు క్రెడిట్ తో సహా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా దీని ధర మరింత తగ్గిపోతుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిక్ బ్యాంకు క్రెడిట్ ద్వారా ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసినట్లయితే దీనిపై రూ.4,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
ఇదే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలుపై ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. రూ. 64,900 విలువైన ఈ ఫోన్ ను మీ పాత మొబైల్తో ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మీకు గరిష్టంగా రూ. 53,850 తగ్గింపు వస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ను రూ. 11,050 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
యాపిల్ ఐఫోన్ 15 మొబైల్ ఫీచర్స్.. 128 జీబీ స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉంది. 15.49 సెం.మీ. (6.1 అంగుళాల) సూపర్ రెటీనా ఎక్స్డీఆర్ డిస్ప్లే.. 48 MP బ్యాక్ కెమెరా, 12 MP ఫ్రంట్ కెమెరా.. A16 బయోనిక్ చిప్తో 6 కోర్ ప్రాసెసర్తో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.
