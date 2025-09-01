Apple iPhone 17: కొత్త ఐఫోన్ 17 రేటు తెలిసిపోయింది? బెస్ట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటో చూడండి!

Apple iPhone 17 Price And Features: ఈ రోజుల్లో ఐఫోన్లు వినియోగించే యూజర్ల సంఖ్య క్రమంగా పెరిగిపోతుంది. మార్కెట్లోకి కొత్తగా ఏ ఐఫోన్ సిరీస్ వచ్చినా.. వెంటనే అది గాడ్జెట్ ప్రియుల చేతుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. ఐఫోన్కు అభిమానులు అంతే. కొత్త ఐఫోన్లు విడుదలైనప్పుడు, వినియోగదారులు చాలా ఉత్సాహంగా వాటిని కొంటుంటారు. ఇలాంటి కొత్త సిరీస్ విడుదలైనప్పుడు.. ఆపిల్ స్టోర్లలో పొడవైన క్యూలు, ఆన్లైన్ సైట్లలో చాలా వేగంగా బుకింగ్లు వంటి వాటిని మనం చూసే ఉంటాము.
ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి హడావిడి సెప్టెంబరు నెలలో జరగబోతోంది. ఐఫోన్ 17 సిరీస్ త్వరలో విడుదల కానుందని సమాచారం. కస్టమర్లు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో ఇది విడుదల కానుందని గాడ్జెట్ ప్రియులు భావిస్తున్నారు. కానీ దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఐఫోన్ 17, 17 ప్రో, 17 ప్రో మాక్స్, ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ మోడల్స్ విడుదల కానున్నాయి. దీనితో పాటు.. ఆపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11, ఆపిల్ వాచ్ SE 3, ఆపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3 కూడా భారత మార్కెట్లోకి విడుదల కానున్నాయి.
17 సిరీస్ ధర ఎలా ఉంది?
ఐఫోన్ 17 ప్రో ధర సుమారుగా రూ.1,45,990.. ప్రో మ్యాక్స్ ధర రూ.1,64,990 ఉంటుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఐఫోన్ 17 ఎయిర్, స్టాండర్డ్ మోడల్ ధరలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
ఫీచర్
కొత్త సిరీస్ ప్రస్తుత ఐఫోన్ మోడళ్ల మాదిరిగానే డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుందని సమాచారం. ప్రో మోడల్ 6.3-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ప్రో మాక్స్ 6.9-అంగుళాల డిస్ ప్లే తో వస్తుంది. ఐఫోన్ 17 ఎయిర్, అదే సమయంలో, రెండింటి మధ్య ఉంటుంది. ప్రామాణిక ఐఫోన్ 17 కూడా 6.3-అంగుళాల డిస్ ప్లే కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది.
నాలుగు మోడళ్లలోనూ ప్రో మోషన్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ప్రధాన అప్డేట్ కొత్త సిరీస్ కెమెరాలో వస్తుంది. 24 MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో పాటు.. ఐఫోన్ ప్రో మాక్స్లో మూడు 48 MP బ్యాక్ కెమెరాలు ఉంటాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఐఫోన్ ఎయిర్లో ఒకే 48 MP కెమెరా ఉంటుందని సమాచారం.
