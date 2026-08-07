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Aravind Srinivas: ఐఐటీ తిరస్కరించింది.. ఇప్పుడు ప్రపంచం ప్రశంసిస్తోంది.. ఏఐ ప్రపంచంలోనే సంచలనంగా నిలిచిన శ్రీనివాస్ కథ ఇదే!

Aravind Srinivas:పోటీ పరీక్షల్లో విఫలమవడం, ఇష్టమైన కాలేజీలో సీటు రాకపోవడం లేదా మొదటి ప్రయత్నంలో ఓటమి ఎదురుకావడం వల్ల చాలామంది నిరాశ చెందుతారు. అయితే అలాంటి ఓటములు జీవితానికి ముగింపు కాదని పెర్ప్లెక్సిటీ ఏఐ (Perplexity AI) సహ వ్యవస్థాపకుడు అరవింద్ శ్రీనివాస్ తన జీవితంతో నిరూపించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 07, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:23 PM IST
Aravind Srinivas: ఐఐటీ తిరస్కరించింది.. ఇప్పుడు ప్రపంచం ప్రశంసిస్తోంది.. ఏఐ ప్రపంచంలోనే సంచలనంగా నిలిచిన శ్రీనివాస్ కథ ఇదే!
Image Credit: Aravind Srinivas(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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