/Aravind Srinivas: ఐఐటీ తిరస్కరించింది.. ఇప్పుడు ప్రపంచం ప్రశంసిస్తోంది.. ఏఐ ప్రపంచంలోనే సంచలనంగా నిలిచిన శ్రీనివాస్ కథ ఇదే!

Aravind Srinivas:అరవింద్ శ్రీనివాస్ విద్యార్థి దశలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. ఆయనకు ఐఐటీ మద్రాస్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో ప్రవేశం రాలేదు. అందుకు బదులుగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్లో చేరారు. తర్వాత బ్రాంచ్ మార్చుకోవాలని ప్రయత్నించినా అవసరమైన సీజీపీఏ కంటే చాలా తక్కువ తేడాతో అవకాశం కోల్పోయారు.
అయితే ఆయన అక్కడే ఆగిపోలేదు. ఇంజినీరింగ్ చదువుతో పాటు స్వయంగా మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు. తనకు ఇష్టమైన రంగంలో మరింత జ్ఞానం సంపాదించేందుకు నిరంతరం శ్రమించారు.
ఆయనకు మరో ఎదురుదెబ్బ కూడా తగిలింది. అమెరికాలోని ప్రముఖ ఎంఐటీ విశ్వవిద్యాలయంలో పీహెచ్డీ కోసం చేసిన దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురైంది. అయినప్పటికీ ఆయన నిరాశ చెందకుండా కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం, బర్క్లీలో ఉన్నత విద్యను కొనసాగించారు. అక్కడ డీప్ లెర్నింగ్, కంప్యూటర్ విజన్, జనరేటివ్ ఏఐ వంటి రంగాల్లో పరిశోధనలు చేశారు.
ఈ సమయంలో ఓపెన్ఏఐ, గూగుల్, డీప్మైండ్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో ఇంటర్న్గా పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. దీంతో ఆయనకు ఏఐ రంగంలో మంచి అవగాహన ఏర్పడింది.
వ్యాపార రంగంలో కూడా మొదటి ప్రయత్నం విజయవంతం కాలేదు. ఆయన ప్రారంభించిన తొలి స్టార్టప్ ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వలేదు. అయినా వెనక్కి తగ్గకుండా కొత్త ఆలోచనతో ముందుకు సాగారు.
2022లో ఆయన తన సహచరులతో కలిసి పెర్ప్లెక్సిటీ ఏఐ సంస్థను ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థ ఏఐ ఆధారంగా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అందించే ప్లాట్ఫామ్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం ఇది ప్రముఖ ఏఐ సంస్థల్లో ఒకటిగా ఎదిగింది.
విద్యార్థులకు అరవింద్ శ్రీనివాస్ చెప్పే ముఖ్యమైన సందేశం ఏమిటంటే.. ఓటములను చూసి భయపడకూడదు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి. మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా మనల్ని మనం మార్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఎప్పుడూ ప్రశ్నలు అడిగే అలవాటు పెంచుకోవాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
అరవింద్ శ్రీనివాస్ జీవితం ఒక విషయం స్పష్టంగా చెబుతోంది. ఒక పరీక్షలో ఫెయిల్ అవడం, ప్రముఖ విద్యాసంస్థలో సీటు రాకపోవడం లేదా మొదటి వ్యాపారం విఫలమవడం వల్ల భవిష్యత్తు నిర్ణయించబడదు. పట్టుదల, నిరంతర అభ్యాసం, కష్టపడే తత్వం ఉంటే ఎలాంటి ఓటమినైనా విజయానికి మెట్టుగా మార్చుకోవచ్చు.
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