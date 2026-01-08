English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bajaj Platina 2026: సంక్రాంతి పూట గుడ్‌న్యూస్‌.. రూ.44 వేలకే త్వరలో కొత్త ప్లాటినా 2026 బైక్‌ లాంచ్‌..

Bajaj Platina 2026 Model: 2026 మోడల్ బజాజ్ ప్లాటినా కూడా భారత మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ స్టిక్కరింగ్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మోడల్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోస్ కూడా సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 8, 2026, 10:52 PM IST

Bajaj Platina 2026 Model: భారత మార్కెట్‌లో బజాజ్ కంపెనీకి కూడా అద్భుతమైన గుర్తింపు ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన తక్కువ ధరల్లో లభించే మోటార్ సైకిళ్లను ఎంతో ఇష్టంగా అందరూ కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. బజాజ్ ప్లాటినా వంటి కొన్ని మోటార్ సైకిల్‌కి మంచి ప్రజాదరణ కూడా ఉంది. దీనిని ఇలానే కంటిన్యూ చేసేందుకు బజాజ్ కంపెనీ ప్లాటినాను ప్రతి సంవత్సరం కొత్త కొత్త మోడల్స్ తో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. అయితే అతి త్వరలోనే 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన బజాజ్ ప్లాటినా కూడా విడుదల కాబోతోంది. 

2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన బజాజ్ ప్లాటినా కొత్త మోడల్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్లాటినా గత మోడల్స్ తో పోలిస్తే డిజైన్ పరంగా ఎంతో స్టైలిష్ గా ఉండబోతున్నట్లు లీకైన కొన్ని ఫోటోలు చూస్తే తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మోడల్ మైలేజీ పరంగా కూడా కాస్త మెరుగ్గా ఉన్నట్లు ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. 

ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని రోజువారి రైడ్లలో భాగంగా తయారు చేసిన మోటార్ సైకిళ్లలో ఇది ఒకటి. అయితే దీనిని గత మోడల్స్ మోటార్ సైకిల్స్ కంటే చాలా తక్కువ ధరలోనే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మోడల్ మోటార్ సైకిల్ కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్ లో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో తక్కువ ధరలోని ఎక్కువ మైలేజీ ఇచ్చే మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. 2026 మోడల్ బజాజ్ ప్లాటినా ది బెస్ట్ గా భావించవచ్చు.  అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేసేందుకు కొన్ని రోజులు మాత్రం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. విడుదలైన కొన్ని రోజులకు ఈ మోటార్ సైకిల్ మార్కెట్లోకి విక్రయాలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఇదే మోడల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు కొన్ని నెలల పాటు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని తయారుచేసినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఈసారి బ్రేకింగ్ సిస్టంతో పాటు బాడీ పరంగా మార్పులు చేసినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా పల్లె ప్రాంతాల్లో రైతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మోడల్ ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. 

ఇక ఈ మోడల్ డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ 2026 సంవత్సరం మోడల్ గతంలో కంటే అద్భుతమైన డిజైన్ ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ట్యాంక్ పై ఉండే గ్రాఫిక్స్ గత మోడల్స్ తో పోలిస్తే.. ఇప్పుడు చాలా స్టైలిష్ గా ఉండబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో బజాజ్ ప్రత్యేకమైన లోగోను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే రాత్రిపూట రైడింగ్ చేసేందుకు అద్భుతమైన హెడ్‌ల్యాంప్ డిజైన్‌ను కూడా అందించబోతోంది. 

2026 సంవత్సరం బజాజ్ ప్లాటినా మోడల్ ధరతోపాటు మైలేజీ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ లీటర్కు 80 కిలోమీటర్ల మైలేజీతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా దీని ధర కేవలం రూ.44 వేల లోపే ఉండబోతున్నట్లు ఇటీవల కొన్ని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అయితే, త్వరలోనే ఈ మోడల్‌కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను బజాజ్ కంపెనీ చేయబోతోంది. అప్పటివరకు మరిన్ని వివరాల కోసం వెయిట్ చేయాల్సి ఉండాల్సిందే.

