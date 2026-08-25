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Best Bikes: బజాజ్ పల్సర్ 150 vs టీవీఎస్ అపాచీ RTR 160.. బడ్జెట్‌లో ఏ బైక్ బెస్ట్..? ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు ఇలా..!

Apache RTR 160 vs Pulsar 150: రూ.1.2 లక్షల బడ్జెట్‌లో అదిరిపోయే పికప్, మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ కొనాలనుకుంటున్నారా..? మార్కెట్‌లో హాట్ ఫేవరెట్ బైక్స్ టీవీఎస్ అపాచీ RTR 160, బజాజ్ పల్సర్ 150 మధ్య అసలైన పోటీ ఎలా ఉంది..? వాటి ఇంజిన్ పవర్, ధర, మైలేజ్ వివరాలను ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 25, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:09 PM IST
Best Bikes: బజాజ్ పల్సర్ 150 vs టీవీఎస్ అపాచీ RTR 160.. బడ్జెట్‌లో ఏ బైక్ బెస్ట్..? ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు ఇలా..!
Image Credit: Best 150cc Bikes (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Best Bikes: బజాజ్ పల్సర్ 150 vs టీవీఎస్ అపాచీ RTR 160.. బడ్జెట్‌లో ఏ బైక్ బెస్ట్..? ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు ఇలా..!
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