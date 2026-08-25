Apache RTR 160 vs Pulsar 150: టూ-వీలర్ మార్కెట్లో 150cc - 160cc విభాగానికి బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎక్కువ మంది ఈ సెగ్మెంట్లోనే బైక్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బజాజ్ పల్సర్ 150 (Bajaj Pulsar 150), టీవీఎస్ అపాచీ ఆర్టీఆర్ 160 (TVS Apache RTR 160) బైక్లు ఎప్పటి నుంచో మార్కెట్లో నువ్వా-నేనా అన్నట్లు పోటీ పడుతున్నాయి. రెండూ బైక్స్ దాదాపు రూ.1.1 లక్షల నుంచి రూ.1.2 లక్షల బడ్జెట్ ధరలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఇంజిన్ పవర్, మైలేజ్, రైడింగ్ అనుభవం పరంగా ఏది ఎవరికి సరిపోతుందో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి.
ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇలా..
మైలేజ్ ఎంతంటే..
మైలేజ్ పరంగా రెండు బైక్ల మధ్య పెద్దగా తేడా ఉండదు. నిత్యం ఆఫీస్ లేదా రోజువారీ ప్రయాణాలకు వినియోగించే వారికి రెండూ దాదాపు ఒకే స్థాయి ఇంధన సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాయి. బజాజ్ పల్సర్ 150: దాదాపు 47.5 kmpl మైలేజ్ ఇస్తుంది. టీవీఎస్ అపాచీ RTR 160: దాదాపు 47 kmpl మైలేజ్ అందిస్తుంది.
డిజైన్, రైడింగ్ స్టైల్
ధర ఎంతంటే..?
వేరియంట్లు: టీవీఎస్ అపాచీ RTR 160లో ఎక్కువ కలర్ ఆప్షన్లు, వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరోవైపు పల్సర్ 150 పరిమిత వేరియంట్లతో సింపుల్ డిజైన్తో వస్తుంది. ఎక్కువ పవర్, స్పీడ్, స్పోర్టీ లుక్, అగ్రెసివ్ రైడింగ్ అనుభవం కావాలంటే TVS Apache RTR 160 సరైన ఎంపిక. రోజువారీ ప్రయాణాలు, సౌకర్యవంతమైన సిట్టింగ్, ట్రాఫిక్లో స్మూత్ రైడింగ్ కోరుకునే వారికి Bajaj Pulsar 150 బెస్ట్ ఛాయిస్గా చెప్పవచ్చు.