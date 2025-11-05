LED Smart TV Under Rs 13000: పండుగ సీజన్ తర్వాత కూడా మీరు తక్కువ ధరకు LED స్మార్ట్ టీవీని కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే.. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ఇ-కామర్స్ వెబ్సైట్లలో కేవలం రూ. 12,000 కంటే తక్కువ ధరకు అనేక బ్రాండ్ల నుండి స్మార్ట్ టీవీలను మీరు కనుగొనవచ్చు. TCL కంపెనీకి చెందిన 32-అంగుళాల LED స్మార్ట్ టీవీ అమెజాన్లో రూ. 12,490కి అమ్మకానికి ఉంచారు. ఇది గణనీయమైన 46% ధర తగ్గింపు. అదనంగా, మీరు టీవీ కొనుగోలుపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా పొందుతారు.
LG యొక్క 32-అంగుళాల LED స్మార్ట్ టీవీ రూ. 13,489 కు లభిస్తుంది. ఈ టీవీ అమెజాన్లో 36% తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. మీరు కొనుగోలుపై బ్యాంక్ తగ్గింపు కూడా పొందుతారు. 100 కంటే ఎక్కువ ఉచిత LG ఛానెల్లను అందించే WebOS వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇది 10W సౌండ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది.
మీరు Samsung 32-అంగుళాల LED స్మార్ట్ టీవీని కేవలం రూ. 13,490కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది Amazonలో 25% తగ్గింపుతో విక్రయానికి ఉంది. HDR10+ డిస్ప్లే, TizenOS వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ Samsung స్మార్ట్ టీవీ ధర రూ 17,900గా ఉంది. అదనంగా మీరు కొనుగోలుపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్బ్యాక్ కూడా పొందుతారు.
మీరు Onida నుండి 32-అంగుళాల LED స్మార్ట్ టీవీని రూ. 11,810 కు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. దీని కొనుగోలుపై 42% తగ్గింపుతో దీనిని అందిస్తున్నారు. దీని ఫీచర్స్ గురించి చెప్పాలంటే.. ఇది Google TV ప్లాట్ఫామ్లో పనిచేస్తుంది. దీనికి 20W సౌండ్ అవుట్పుట్ ఉంది. మీరు ఎక్స్ఛేంజ్పై రూ. 2,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా పొందుతారు.
మీరు Xiaomi, Mi Fire TV ని కేవలం రూ. 12,999 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ 32-అంగుళాల LED స్మార్ట్ TV 48% తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. Flipkart లో కూడా బ్యాంక్ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ఫీచర్లలో 20W స్పీకర్ ఉన్నాయి. ఇది Amazon Fire TV తో కూడా పనిచేస్తుంది.
