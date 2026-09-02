/Best Mileage Cars: రూ.3.5 లక్షల ధర.. అదిరిపోయే మైలేజ్.. మిడిల్ క్లాస్ చూపు మళ్లీ ఈ రెండు కార్ల వైపే..!

Best Mileage Budget Cars in India: ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ, ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే చిన్న కార్ల హవా మళ్లీ ఊపందుకుంది. ఆగస్టు నెలలో మారుతి సుజుకికి చెందిన ఎంట్రీ-లెవల్ మినీ సెగ్మెంట్ కార్లు ఆల్టో K10, ఎస్-ప్రెస్సో అమ్మకాల్లో జోరు కనబర్చాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ రెండు కార్ల కొనుగోలు చేసేందుకు కస్టమర్లు భారీగా ఆసక్తి చూపించారు. గతేడాది ఆగస్టు (2025)లో ఆల్టో K10, ఎస్-ప్రెస్సో కార్లు కలిపి 6,853 యూనిట్లు మాత్రమే అమ్ముడవ్వగా.. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో ఆ సంఖ్య ఏకంగా 8,799 యూనిట్లకు చేరింది. తక్కువ ధర, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం (మైలేజ్), ఈజీ సిటీ డ్రైవింగ్ అనుభవం అందిస్తుండడంతో ఈ అమ్మకాల పెరుగుదలకు కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మినీ సెగ్మెంట్ అందించిన ఊతంతో మారుతి సుజుకి మొత్తం అమ్మకాల్లోనూ వార్షిక ప్రాతిపదికన 21.3 శాతం భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. ఆగస్టు 2025లో 1,80,683 యూనిట్లు కాగా.. ఆగస్టు 2026 నాటికి 2,19,220 యూనిట్లకు పెరిగాయి. భారత్ మార్కెట్లో విక్రయాలు 1,31,278 యూనిట్ల నుంచి 1,76,971 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. మారుతి ఎస్-ప్రెస్సోను తక్కువ బడ్జెట్లో కార్లు కొనుగోలు చేసేవారి కోసం తీసుకువచ్చారు.
మారుతి ఆల్టో K10 ఫీచర్లు ఇలా..
ఈ కారు 1.0-లీటర్ K-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో వస్తుంది. 66.62 PS పవర్, 89 Nm టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్, CNG వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ దాదాపు 24.90 kmpl, మాన్యువల్ వేరియంట్ 24.39 kmpl మైలేజ్ ఇస్తుంది. సీఎన్జీ వేరియంట్ కేజీకి ఏకంగా 33.85 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుంది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు స్టాండర్డ్గా వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, 7-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్, స్పీడ్ సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ లాక్స్ వంటి లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి. ఈ కారు దాదాపు రూ.3.70 లక్షలతో (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభమవుతుంది.
మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో ఫీచర్లు ఇవే..
ఈ కారులో కూడా 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉండగా.. పెట్రోల్ వేరియంట్లు 24 నుంచి 24.76 kmpl, అలాగే CNG వేరియంట్ 32.73 km/kg మైలేజ్ ఇస్తున్నాయి. మైక్రో-ఎస్యూవీ లుక్తో ఉండే ఈ కారులో 7-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రూట్మెంట్ క్లస్టర్, కీ-లెస్ ఎంట్రీ, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ORVMs తదితర హంగులున్నాయి. ఈ కారు ధర రూ.3.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి అందుబాటులో ఉంది.
మెట్రో నగరాల్లో రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలు, పార్కింగ్ ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో కాంపాక్ట్ సైజులో ఉండే చిన్న కార్ల వైపు ఎక్కువమంది మొగ్గు చూపుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నగర ట్రాఫిక్లో ఈజీ డ్రైవింగ్తోపాటు CNG ఆప్షన్ ద్వారా రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గడం, సరసమైన ధరకే అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లతో లభిస్తుండటంతో సామాన్య, మధ్యతరగతి వినియోగదారుల ఫస్ట్ ఛాయిస్గా ఈ చిన్న కార్లను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.