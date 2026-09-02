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Best Mileage Cars: రూ.3.5 లక్షల ధర.. అదిరిపోయే మైలేజ్.. మిడిల్ క్లాస్ చూపు మళ్లీ ఈ రెండు కార్ల వైపే..!

Best Mileage Budget Cars in India: ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో భారీ కార్లు, ఎస్‌యూవీల ట్రెండ్ నడుస్తున్నా.. మిడిల్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఛాయిస్‌గా ఇప్పటికీ మారుతి సుజుకి మినీ కార్లే నిలుస్తున్నాయి. తక్కువ ధరకే లభించడం, నగర ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా డ్రైవ్ చేసుకునే వెసులుబాటుతో పాటు లీటరుకు ఏకంగా 33 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజ్ ఇవ్వడంతో మారుతి 'ఆల్టో K10', 'ఎస్-ప్రెస్సో' మోడళ్లకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 02, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:31 PM IST
Best Mileage Cars: రూ.3.5 లక్షల ధర.. అదిరిపోయే మైలేజ్.. మిడిల్ క్లాస్ చూపు మళ్లీ ఈ రెండు కార్ల వైపే..!
Image Credit: Best Selling Cars (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Best Mileage Cars: రూ.3.5 లక్షల ధర.. అదిరిపోయే మైలేజ్.. మిడిల్ క్లాస్ చూపు మళ్లీ ఈ రెండు కార్ల వైపే..!
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