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Amazon Sale: రూ.20 వేల లోపు బెస్ట్ 5G ఫోన్లు.. భారీ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్ల వివరాలు!

Best Smartphones Under Rs 20k: అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ (Amazon Prime Day Sale) భారీ డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. రూ.20,000 లోపు బడ్జెట్‌లో సరికొత్త ఫీచర్లతో కూడిన బ్రాండెడ్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:33 PM IST
Amazon Sale: రూ.20 వేల లోపు బెస్ట్ 5G ఫోన్లు.. భారీ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్ల వివరాలు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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