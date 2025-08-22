English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Budget Smart TVs in 55 Inch:  55 అంగుళాల స్క్రీన్ LED స్మార్ట్ టీవీలపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో గొప్ప ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అతి తక్కువ ధరకే మీరు 55 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇది మీకు సువర్ణావకాశం. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జరుగుతున్న సేల్‌లో మీరు Xiaomi, Motorola, TCL iFFALCON వంటి బ్రాండ్‌ల నుండి LED స్మార్ట్ టీవీలను చాలా తక్కువ ధరలకు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 22, 2025, 05:00 PM IST

Budget Smart Tv: రూ. 24,000 ధరకే రూ.1,00,000 స్మార్ట్‌టీవీ?..ఆఫర్స్ చూస్తే దెబ్బకి షాక్ అవుతారు!

Budget Smart TVs in 55 Inch:  55 అంగుళాల స్క్రీన్ LED స్మార్ట్ టీవీలపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో గొప్ప ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అతి తక్కువ ధరకే మీరు 55 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇది మీకు సువర్ణావకాశం. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జరుగుతున్న సేల్‌లో మీరు Xiaomi, Motorola, TCL iFFALCON వంటి బ్రాండ్‌ల నుండి LED స్మార్ట్ టీవీలను చాలా తక్కువ ధరలకు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. మీరు ఈ స్మార్ట్ టీవీలను 75% వరకు చౌకగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. 55 అంగుళాల స్క్రీన్ సైజుతో టాప్ 5 చౌక స్మార్ట్ టీవీల గురించి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.

Xiaomi FX సిరీస్: 55 అంగుళాల స్క్రీన్ సైజు కలిగిన ఈ స్మార్ట్ టీవీ UHD రిజల్యూషన్‌ క్వాలిటీతో 4K LED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ టీవీ FireTV OSతో వస్తుంది. దీనిలో మీరు చాలా ఇష్టమైన OTT ప్రీ-ఇన్‌స్టాల్ చేసిన యాప్‌లను పొందుతారు. ఈ స్మార్ట్ టీవీ అసలు ధర రూ. 54,999. మీరు దీన్ని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 36% తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 34,999కే ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.

Motorola QLED TV: మోటోరోలా నుండి వచ్చిన ఈ స్మార్ట్ టీవీ Google TV ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై నడుస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ టీవీలో 48W స్పీకర్ ఉంది. దీని స్క్రీన్ 4K రిజల్యూషన్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని కొనుగోలుపై మీకు 50% వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ టీవీ అసలు ధర రూ. 64,999. మీరు దీన్ని Flipkartలో కేవలం రూ. 31,999కే ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.

Thomson QLED TV: థామ్సన్ నుండి వచ్చిన ఈ స్మార్ట్ టీవీ కేవలం రూ.29,999కే లభిస్తుంది. రూ.59,999 ధరకు లభించే ఈ టీవీ 50% వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. దీనికి 4K UHD స్క్రీన్ ఉంది. దీనికి Dolby Atmos, 40W స్పీకర్లు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ టీవీ Android ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో నడుస్తుంది. ఇక్కడ మీరు వేలాది OTT యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

iFalcon 4K LED TV: మీరు TCL నుండి ఈ స్మార్ట్ టీవీని 64% వరకు తగ్గింపుతో ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. ఈ స్మార్ట్ టీవీ అసలు ధర రూ.73,999గా ఉంది. మీరు దీన్ని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.25,999కే ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. ఈ స్మార్ట్ టీవీ గూగుల్ టీవీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో నడుస్తుంది. దీనికి 4K రిజల్యూషన్‌తో డిస్ప్లే ఉంది. ఇది MEMC, డాల్బీ అట్మోస్‌కు మద్దతుతో కూడా వస్తుంది.

ఫాక్స్‌స్కీ QLED టీవీ: 55 అంగుళాల స్క్రీన్ కలిగిన ఈ స్మార్ట్ టీవీ కేవలం రూ.23,999కే లభిస్తుంది. దీని అసలు ధర రూ.98,990. దీని కొనుగోలుపై 75% వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఈ టీవీలో 4K అల్ట్రా HD డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది డాల్బీ ఆడియో, HDR10 వంటి ఫీచర్లకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. 

