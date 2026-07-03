Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vivo T4 Lite: రూ.27,999 విలువైన Vivo 5G ఫోన్ కేవలం రూ.5,199కే!

Flipkart GOAT సేల్‌లో భాగంగా vivo T4 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఊహించని బంపర్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్‌ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించని పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:57 AM IST
Vivo T4 Lite: రూ.27,999 విలువైన Vivo 5G ఫోన్ కేవలం రూ.5,199కే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vivo T4 Lite: రూ.27,999 విలువైన Vivo 5G ఫోన్ కేవలం రూ.5,199కే!
Vivo 5G3 min ago
2
Hyderabad woman death15 min ago
3
AP Gold Mines42 min ago
4
amarnath yatra 2026 start date1 hr ago
5
Gajalaxmi Rajayogam 20261 hr ago