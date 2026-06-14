/Amazon Offer: సగం ధరకే Aquaguard 9-స్టేజ్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్.. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా!

Aquaguard Water Purifier Amazon Offer: ప్రస్తుతం చాలామంది బయట ప్యూరిఫైయర్ చేసిన నీరు తాగకుండా ఇంట్లోనే వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ పెట్టించుకుంటున్నారు. వీటి నుంచి ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని తాగుతున్నారు. ఇవి శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని అందించడమే కాకుండా అనారోగ్య సమస్యల భారిన పడకుండా రక్షిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మంచి ప్యూరిఫైయర్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అమెజాన్ డే సేల్లో భాగంగా.. కొన్ని వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్అందుబాటులో ఉన్నాయి. గతంలో మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చిన Aquaguard RO+UV+UF+MC Tech (2X Life) వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. అలాగే ఇది ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ వివరాలు ఏంటో? ధర పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ కు సంబంధించిన పూర్తి ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఇది నీటిని 9 విభిన్న దశల్లో శుద్ధి చేస్తుంది. దీనివల్ల నీటిలోని మురికి, కెమికల్స్, బ్యాక్టీరియా తో పాటు వైరస్లు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీనివల్ల శరీరం ఎంతో ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ మీరు పిల్లల ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన RO+UV+UF+MC టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉంది. రివర్స్ ఆస్మోసిస్ సీసంతో పాటు పాదరసం లోహాలు నీటిలోని పురుగులను తొలగించేందుకు సహాయపడతాయి.
అలాగే ఇందులో ఉండే UV నీటిని 20 నిమిషాల పాటు మరిగిస్తే ఎంత శుద్ధిగా మారుతుందో.. అంతటి రక్షణను అందిస్తాయి. అలాగే ఇందులో అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల సూక్ష్మమైన ప్లాస్టిక్ కణాలతో పాటు ఇసుక రేణువులను సులభంగా వడ కడుతుంది. అంతేకాకుండా మినరల్ చార్జ్.. నీటిని శుద్ధి చేయడమే కాకుండా శరీరానికి అవసరమైన మెగ్నీషియంతో పాటు క్యాల్షియం వంటి పోషకాలను అందించేందుకు సహాయపడుతుంది..
60 శాతం హైయర్ వాటర్ రికవరీ (Aquasaver Tech) సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. సాధారణ ఆర్వో ప్యూరిఫైయర్లతో పోలిస్తే 60 శాతం వరకు నీటిని ఆదా చేస్తుంది. అంటే నేటి వృధా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో రెండు సంవత్సరాల వరకు ఫిల్టర్ లైఫ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. సాధన ఫిల్టర్ల కంటే ఇవి రెట్టింపు కాలం వరకు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇక ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్కు సంబంధించిన పూర్తి ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది MRP ధర రూ.26,500 కాగా ఇప్పుడే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి.. అదనంగా 58 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం.. రూ.10,999 లకే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే అదనంగా రూ.500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది..
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