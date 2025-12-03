English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bajaj Pulsar 125పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో భారీ డిస్కౌంట్‌.. ఎగబడి కొంటున్న జనాలు!

Bajaj Pulsar 125 Flipkart Discount Offers: ప్రముఖ మోటర్‌ సైకిల్ బజాజ్ పల్సర్ 125 ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో చాలా తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 3, 2025, 01:49 PM IST

Bajaj Pulsar 125 Flipkart Discount Latest Offers:  ఎప్పటి నుంచో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే బజాజ్ పల్సర్ 125 మోటర్‌ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ కలిగిన ఈ బజాజ్ పల్సర్ 125 (BAJAJ Pulsar 125) మోటర్‌ సైకిల్‌ ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ బైక్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ బైక్‌పై ఉన్న ఆఫర్స్‌ ఏంటో? ఇది ఏయే ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చిందో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

బజాజ్ పల్సర్ 125 (BAJAJ Pulsar 125) మోటర్‌ సైకిల్ 124.4 cc ఇంజన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఇంజన్‌ 4-స్ట్రోక్, 2-వాల్వ్, ట్విన్ స్పార్క్ BSVI DTS-i ఫీచర్స్‌ ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఈ మోటర్‌ సైకిల్ ఇంజన్‌ 8.68 kW పవర్‌తో పాటు 10.8 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇక ఫ్రంట్‌ టైర్‌కి డిస్క్ బ్రేక్ (Disc Brake) సిస్టమ్‌ కూడా లభిస్తోంది. వెనక చక్రానికి డ్రమ్ బ్రేక్ (Drum Brake) కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవి రెండు యాంటీ-స్కిడ్ బ్రేకింగ్‌ సిస్టమ్‌పై పని చేస్తాయి.

ఈ మోటర్‌ సైకిల్‌ ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లు (Tubeless Tyres)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని వెనక భాగం నైట్రాక్స్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ సస్పెన్షన్ (Suspension)తో మార్కెట్‌లోకి విడుదలైంది. ఇందులో సెమీ-డిజిటల్ కన్సోల్ (Semi-Digital) కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ బైక్‌కి హైలెట్‌గా డిజైన్ హైలైట్ స్టైలిష్ కార్బన్ ఫైబర్ గ్రాఫిక్స్‌ లభిస్తోంది. దీంతో పాటు సింగిల్ సీట్ (Single Seat) టైప్‌ డిజైన్‌తో మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది హాలోజెన్ హెడ్‌ల్యాంప్, LED DRLsతో వస్తోంది. 

Also Read: D-Mart కంటే 40 శాతం తగ్గింపుతో వస్తువులు లభించేది ఇక్కడే!

ఇక హైదరాబాద్ ఆన్‌రోడ్, ఆఫ్‌ రోడ్‌ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం Bajaj Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat వేరియంట్ ధర మార్కెట్‌లో ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 85,414 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, RTOతో పాటు ఇతరులు ఛార్జిలు కలుపుకుని రూ.10,249 వరకు ఛార్జ్‌ అవుతాయి. అలాగే ఇన్సూరెన్స్ రూ.7,221 కలుపుకుని హైదరాబాద్‌లో ఆన్‌రోడ్ రూ. 1,01,834కు లభిస్తుంది. ఇక ఇదే మోటర్‌ సైకిల్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.7 వేల వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీంతో కేవలం ఈ బైక్‌ రూ.94,834కే పొందవచ్చు. 

