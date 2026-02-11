Boat Airdopes 161 Price Cut Flipkart: ఎప్పటినుంచో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే మంచి ఇయర్ బడ్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ వీటిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా బోట్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇయర్ బడ్స్ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్కు సంబంధించిన ఇయర్ బడ్స్ సగం ధరికే లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఎలా కొనుగోలు చేస్తే.. ఇంత తగ్గింపు ధరకు పొందవచ్చో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
boAt Airdopes 161 (Advanced/4Mic ENx) మోడల్ ఇయర్ బడ్స్ చాలా తగ్గింపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇవి అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో 4-Mic ENx Technology అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు అవతల వారికి మీ వాయిస్ చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ 50 హవర్స్ప్లే టైమ్ అందిస్తోంది. 50 గంటల వరకు నాన్ స్టాప్గా ఒకే ఛార్జ్తో ప్లే బ్యాక్ పొందవచ్చు. ఇందులో కంపెనీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. కేవలం పది నిమిషాలు చార్జ్ చేస్తే చాలు ఏకంగా మూడు గంటల వరకు పాటలు వినడమే కాకుండా కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. అలాగే C టైప్ పోర్ట్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఇందులో కంపెనీ సౌండ్ క్వాలిటీ 10mm డ్రైవర్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనివల్ల బోట్ సిగ్నేచర్ సౌండ్తో మంచి బేస్ను కొంత వచ్చు. అలాగే బ్లూటూత్ వెర్షన్ v5.3 కనెక్టివిటీతో లభిస్తోంది. ఈ టెక్నాలజీతో కేస్ ఓపెన్ చేయగానే ఫోన్ను వెంటనే ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక ఈ ఇయర్ బడ్స్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లోకి MRP రూ.2,999తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది 73 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.799కే పొందవచ్చు. అదేవిధంగా మరింత తగ్గింపు పొందడానికి ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును కూడా వినియోగించవచ్చు.
Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!
ఈ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.45 తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా యూపీఐ పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా ఇదే తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇక ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసిన.. ఇంతే మొత్తంలో తగ్గింపు లభిస్తుంది. కాబట్టి భారీ తగ్గింపుతో పొందడానికి క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ వినియోగించవచ్చు.
