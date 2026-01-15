Oppo K13X 5G Offer Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో గత కొద్ది రోజుల నుంచి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరల్లో ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన మొబైల్స్ ను విడుదల చేయడం వల్ల యువత ఎక్కువగా ఈ బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్స్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. అలాగే మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో ఒప్పో బ్రాండ్కి సంబంధించిన అతి తక్కువ ధరలో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు మంచి అవకాశం రానే వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో రిపబ్లిక్ డే సేల్ సందర్భంగా OPPO బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన OPPO K13x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అతి తక్కువ ధరలు లభించబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో OPPO K13x 5G మొబైల్ చాలా తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. అయితే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒప్పో (OPPO) సంస్థ నుంచి వచ్చిన బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ OPPO K13x 5G ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ (2026)లో ఆకర్షణీయమైన ధరలకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది 6.67 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6000mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో లభిస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MP ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడలిస్తోంది. అదేవిధంగా ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ColorOS 15పై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ డ్యామేజ్-ప్రూఫ్ ఆర్మర్ బాడీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇందులో IP65 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో రిపబ్లిక్ డే సేల్ జనవరి 17వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతకుముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి చాలా తగ్గింపు ధర లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4gb ర్యామ్ 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది.. దీని ధర రూ.12 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఇక రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఐసిఐసిఐ, యాక్సిస్ లేదా ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి దాదాపు రూ.1,000 నుంచి రూ.2000 వరకు డిస్కౌంట్ లభించే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీరు ఏదైనా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి.. ఈ ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.10,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి పాత మొబైల్ ధర నుంచి దీనిని తీసేస్తే.. ఏకంగా రూ.1,000 లోపే పొందవచ్చు. ఇక ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
