Oppo Reno 13 Discount: కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే శుభవార్తను అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉన్న గోట్ సేల్ (GOAT Sale) ఈ రోజుతో ముగుస్తుంది. ఈ సేల్ చివరి రోజున రూ. 35,000 బడ్జెట్లో అదిరిపోయే ఫీచర్లతో కూడిన ఫోన్ను సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వినియోగదారులకు ఒప్పో రెనో 13 5G (Oppo Reno 13 5G) స్మార్ట్ఫోన్పై ఊహించని రీతిలో భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్లతో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్లన వినియోగించి.. కొనుగోలు చేసేవారికి దాదాపు రూ.5,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో భారీ తగ్గంపు లభిస్తోంది..
ధరల వివరాలతో పాటు ప్రత్యేక ఆఫర్లు..
ఒప్పో రెనో 13 5G బేస్ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ.37,999తో అందుబాటులో ఉంది.. అయితే, ప్రస్తుతం ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ గోట్ సేల్లో భాగంగా ఈ ఫోన్ రూ.34,999కే పొందవచ్చు. దీనికి అదనంగా, ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ (Flipkart Axis Bank Credit Card)తో కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.2,225 తక్షణ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లన్నింటినీ కలుపుకుంటే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్ కేవలం రూ.32,774కే లభిస్తుంది.. అంటే లాంచ్ ధరతో పోలిస్తే.. వినియోగదారులు నేరుగా రూ.5,225 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం చేస్తే అదనంగా భారీ మొత్తంలో డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఒప్పో రెనో 13 5G ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు...
ఈ ఒప్పో రెనో 13 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీమియం డిజైన్తో పాటు అద్బుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 6.59- అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ OLED కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 2760×1256 పిక్సెల్స్ రెజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇందులో అద్భుతమైన వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం.. ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తోంది.. అంతేకాకుండా అత్యంత శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 (MediaTek Dimensity 8350) చిప్సెట్పై రన్ అవుతుంది.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 15 (ColorOS 15) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం.. బ్యాక్ సెటప్లో OIS సపోర్ట్ ఉన్న 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.. అంతేకాకుండా సెల్ఫీలతో పాటు వీడియో కాలింగ్ కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50 మెగాపిక్సెల్ హై-రెజల్యూషన్ ఫ్రంట్ కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తవంతమైన 5800mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 80W సూపర్ ఊక్ (SuperVOOC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్కు IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్స్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. కనెక్టివిటీ పరంగా 5G, వై-ఫై 6, బ్లూటూత్ 5.4తో పాటు యూఎస్బీ టైప్-సి పోర్ట్ సపోర్ట్ లభిస్తాయి.
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