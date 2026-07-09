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ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Oppo Reno 13 5Gపై రూ.5,000 పైగా తగ్గింపు.. లాస్ట్ ఛాన్స్ మిస్ అవ్వకండి!

Oppo Reno 13 Discount: ఫ్లిప్‌కార్ట్ గోట్ సేల్‌లో ఒప్పో రెనో 13 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేస్తే భారీ చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:29 PM IST
ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Oppo Reno 13 5Gపై రూ.5,000 పైగా తగ్గింపు.. లాస్ట్ ఛాన్స్ మిస్ అవ్వకండి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Oppo Reno 13 5Gపై రూ.5,000 పైగా తగ్గింపు.. లాస్ట్ ఛాన్స్ మిస్ అవ్వకండి!
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