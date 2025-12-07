Poco M7 5G Discount Offers: మార్కెట్లో పోకో (Poco) గేమింగ్ మొబైల్స్కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది ఎగబడి మరి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ బ్రాండ్కు సంబంధించిన మిడిల్ రేంజ్ బడ్జెట్ మొబైల్ కూడా ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా పోకో బ్రాండ్కు సంబంధించిన మంచి మొబైల్ తక్కువ ధరకే పొందాలి అనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే పోకో (POCO) బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్స్ అమెజాన్లో అతి తక్కువ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా POCO M7 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు లేని కొత్త కొత్త ఆఫర్స్లో అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా చీప్ ధరికే ఈ మొబైల్ పొందాలనుకుంటే ఇదే అద్భుతమైన ఛాన్స్ గా భావించవచ్చు. స్పెషల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ తో కొనుగోలు చేస్తే ఎన్నడూ పొందలేనంత డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. POCO M7 5G స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని వెనక కెమెరా మాడ్యూల్ అన్నింటికంటే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.. ఇది ప్రీమియం డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్కార్ట్లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్ మీ సొంతం!
ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లో రెండు స్టోరీస్లతో పాటు మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ మొబైల్ అసలు ధర MRP రూ.12,999 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్లో దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి 24 శాతం తగ్గింపుతో ఏకంగా రూ.9,885 లభిస్తోంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ POCO M7 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న ఇతర ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కొనుగోలు చేసే క్రమంలో అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ప్రత్యేకంగా రూ.295 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక దీనిని అమెజాన్ పే ద్వారా పేమెంట్ చేసే వారికి ప్రత్యేకంగా క్యాష్ బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ POCO M7 5G మొబైల్పై అమెజాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ను వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా పాత మొబైల్ను అమెజాన్కి ఎక్స్చేంజ్గా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే గరిష్టంగా మొబైల్ కండిషన్ను బట్టి రూ.9,350 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను రూ.535కే కొత్త మొబైల్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఈ POCO M7 5G మొబైల్పై అమెజాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ను వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా పాత మొబైల్ను అమెజాన్కి ఎక్స్చేంజ్గా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే గరిష్టంగా మొబైల్ కండిషన్ను బట్టి రూ.9,350 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను రూ.535కే కొత్త మొబైల్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్కార్ట్లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్ మీ సొంతం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook