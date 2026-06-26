/Amazonలో బంపర్ ఆఫర్.. రూ.4,599 పీట్రాన్ 20000mAh పవర్ బ్యాంక్ కేవలం రూ.1,299కే!

Ptron Dynamo Power 20000mah Amazon Discount: ప్రస్తుత రోజుల్లో స్మార్ట్ఫోన్ అనేది జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారిపోయింది. ఉదయం నిద్రలేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఫోన్ లేనిదే క్షణం గడవదు... నిరంతరం ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్, సోషల్ మీడియా వినియోగం, వీడియోలు చూడటం, గేమ్స్ ఆడటం వల్ల ఫోన్ బ్యాటరీ చాలా త్వరగా డిఛార్జ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రయాణాలు చేసే క్రమంలో లేదా కరెంట్ లేని సమయాల్లో ఛార్జింగ్ అయిపోతే వచ్చే ఇబ్బంది అంతా ఇంతా కాదు.. ఇలాంటి సమస్యలకు శాశ్వత చెక్ పెట్టడానికి పవర్ బ్యాంక్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ అత్యవసర Gadget మారింది. నేటి యువత చాలా మంది వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మంచి వపర్బ్యాంక్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు.
అమెజాన్లో బంపర్ ఆఫర్..
pTron సంస్థకు సంబంధించిన Dynamo Power 20000mAh స్మార్ట్ పవర్ బ్యాంక్పై ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ (Amazon)లో మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తోంది. ఎన్నో ప్రీమియం ఫీచర్లతో కూడిన ఈ పవర్ బ్యాంక్ అసలు ధర (MRP) మార్కెట్లో రూ.4,599 ధరతో లభిస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుతం అమెజాన్లో జరుగుతున్న స్పెషల్ సేల్లో భాగంగా దీనిపై భారీ ఫ్లాట్ తగ్గింపును అందిస్తున్నారు. ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ను వినియోగించి ఈ భారీ 20000mAh కెపాసిటీ పవర్ బ్యాంక్ను కేవలం రూ.1,299 లకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.3,300 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.
pTron Dynamo Power 20000mAh ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు..
ఇందులో 20000mAh బ్యాటరీ ఉండటం వల్ల, స్మార్ట్ఫోన్ను సులభంగా 4 నుంచి 5 సార్లు ఫుల్ ఛార్జ్ చేసుకునే అవకాశం లభిస్తోంది. దూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఇది బెస్ట్ పవర్ హౌజ్ మారుతుందని భావించవచ్చు. అలాగే ఇది చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. చేతిలో పట్టుకోవడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా కాంపాక్ట్ డిజైన్తో దీన్ని తయారు చేశారు. ఈ స్మార్ట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీతో మీ మొబైల్స్, ఇయర్బడ్స్, స్మార్ట్ వాచ్లను సింపుల్గా వేగంగా ఛార్జ్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఒకేసారి రెండు పరికరాలను ఛార్జ్ చేసుకునే సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇది టైప్-సి (Type-C), మైక్రో USB అవుట్పుట్ ఆప్షన్స్ యూజర్లకు మరింత అద్బుతంగా ఉంటుంది.
అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లతో మరింత తగ్గింపు..
ఈ పవర్ బ్యాంక్ ధర కేవలం రూ. 1,299కే ఉండడమే కాకుండా.. కస్టమర్ల కోసం అమెజాన్ అదనంగా పలు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు కొనుగోలు చేసే సమయంలో కొన్ని క్రెడిట్స్ లేదా డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తే తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ లేదా అదనపు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.. ఒకవేళ మీరు ఆ ఆఫర్లను కూడా వినియోగించుకుంటే.. ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ పవర్ బ్యాంక్ను రూ.1,299 కంటే ఇంకా తగ్గింపు ధరకే మీ సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తోంది.
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