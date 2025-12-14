Realme 14 Pro Plus: ఏంటి భయ్యా.. మరి ఇంత చీపా? రూ.4 వేలకే Realme 14 Pro+ 5G మొబైల్!

Realme 14 Pro Plus 5G Offer Price News: ఇప్పటినుంచో 5000 లోపే మంచి రియల్ మీ మొబైల్ ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రియల్ మీ (Realme)కి సంబంధించిన మొబైల్స్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫీస్తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా క్రిస్మస్ సందర్భంగా కొన్ని మొబైల్పై ఏకంగా 20 నుంచి 40 శాతం వరకు ప్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ధరలు మరింత తగ్గింపు ధరికే లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఆఫర్స్లో భాగంగా ఏ మొబైల్ అత్యధిక డిస్కౌంట్ ధరతో లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Realme 14 Pro+ 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యధిక డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా మంచి ప్రాసెసర్తో పాటు డిస్ప్లే కలిగిన మొబైల్ని కొనుగోలు చేయాలని వారికి ఇది బెస్ట్ చాయిస్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రీమియం డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రీమియం Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G ప్రాసెసర్ తో లాంచ్ అయింది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ మొబైల్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇది 6.83-అంగుళాల 1.5K రిజల్యూషన్ క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ 6000mAh టైటాన్ బ్యాటరీతో పాటు 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్టుతో లాంచ్ అయింది. దీని వెనక భాగంలో త్రిపుల్ కెమెరా సెట్ అప్ కూడా లభిస్తుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా Sony IMX896 OIS లెన్స్ తో 50MPతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక అదనంగా ఇది మరో రెండు కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ మొత్తం 2 వేరియంట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారుగా రూ.25,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 256 జిబి వేరియంట్ రూ.29,999 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక బేస్ వేరియంట్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిని ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,500 తగ్గింపు లభిస్తుంది. క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ మొబైల్పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఫ్లిప్కార్ట్కు మంచి కండిషన్ కలిగిన మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.19,600 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనిని మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.4,899కే మొబైల్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
