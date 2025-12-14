English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme 14 Pro Plus: ఏంటి భయ్యా.. మరి ఇంత చీపా? రూ.4 వేలకే Realme 14 Pro+ 5G మొబైల్!

Realme 14 Pro Plus 5G Offer Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Realme 14 Pro+ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. దీనిపై యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిని ఎలా కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకు లభిస్తుందో తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ప్రయాణాలు వాయిదా..!
6
Today Horoscope December 14 Telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ప్రయాణాలు వాయిదా..!
School Holiday: రేపు 2వ విడత పోలింగ్‌.. ఈరోజు స్కూళ్లు బంద్‌..! ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
School Holiday Today
School Holiday: రేపు 2వ విడత పోలింగ్‌.. ఈరోజు స్కూళ్లు బంద్‌..! ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Hyderabad: వణుకుతున్న హైదరాబాద్‌.. రోజురోజుకు పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, 7 ఏళ్లలో రికార్డు బ్రేక్‌..!
7
Hyderabad Cold Wave
Hyderabad: వణుకుతున్న హైదరాబాద్‌.. రోజురోజుకు పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, 7 ఏళ్లలో రికార్డు బ్రేక్‌..!
Sekhar Kammula Heroine: 41 ఏళ్ల వయసులో కూడా అదే అందం..గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన శేఖర్ కమ్ముల హీరోయిన్..
5
Sekhar Kammula Heroine
Sekhar Kammula Heroine: 41 ఏళ్ల వయసులో కూడా అదే అందం..గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన శేఖర్ కమ్ముల హీరోయిన్..
Realme 14 Pro Plus: ఏంటి భయ్యా.. మరి ఇంత చీపా? రూ.4 వేలకే Realme 14 Pro+ 5G మొబైల్!

Realme 14 Pro Plus 5G Offer Price News: ఇప్పటినుంచో 5000 లోపే మంచి రియల్ మీ మొబైల్ ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రియల్ మీ (Realme)కి సంబంధించిన మొబైల్స్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫీస్‌తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా క్రిస్మస్ సందర్భంగా కొన్ని మొబైల్‌పై ఏకంగా 20 నుంచి 40 శాతం వరకు ప్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ధరలు మరింత తగ్గింపు ధరికే లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఏ మొబైల్ అత్యధిక డిస్కౌంట్ ధరతో లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Add Zee News as a Preferred Source

Realme 14 Pro+ 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అత్యధిక డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా మంచి ప్రాసెసర్‌తో పాటు డిస్ప్లే కలిగిన మొబైల్‌ని కొనుగోలు చేయాలని వారికి ఇది బెస్ట్ చాయిస్‌గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రీమియం డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.  ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రీమియం Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G ప్రాసెసర్ తో లాంచ్ అయింది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ మొబైల్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇది 6.83-అంగుళాల 1.5K రిజల్యూషన్ క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ కూడా లభిస్తుంది. 

ఇక ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ 6000mAh టైటాన్ బ్యాటరీతో పాటు 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్టుతో లాంచ్ అయింది. దీని వెనక భాగంలో త్రిపుల్ కెమెరా సెట్ అప్ కూడా లభిస్తుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా Sony IMX896 OIS లెన్స్ తో 50MPతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక అదనంగా ఇది మరో రెండు కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. 

Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ మొత్తం 2 వేరియంట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారుగా రూ.25,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 256 జిబి వేరియంట్  రూ.29,999 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక బేస్ వేరియంట్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిని ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,500 తగ్గింపు లభిస్తుంది. క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ మొబైల్‌పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కు మంచి కండిషన్ కలిగిన మొబైల్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.19,600 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనిని మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.4,899కే మొబైల్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Realme 14 ProRealme 14Realme 14 Pro Plus 5GRealme 14 Pro PriceRealme 158

Trending News