Samsung Galaxy S24 FE 5G Price Cut: ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో రూ.2,149కే  Samsung Galaxy S24 FE 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి ఛాన్స్‌, ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో ఈ మొబైల్ భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:35 PM IST

Samsung Galaxy S24 FE 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంచలనాత్మక ఆఫర్.. రూ.2,149కే Galaxy S24 FE 5G మీ సొంతం..

Samsung Galaxy S24 FE 5G Price Cut: స్మార్ట్‌ఫోన్ల ప్రియులందరికీ  పెద్ద శుభవార్త.. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ పండగ సీజన్‌ సందర్భంగా భారీ స్మార్ట్‌ఫోన్ సేల్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ సేల్‌లో భాగంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కొన్ని Samsung స్మార్ట్‌ఫోన్లపై 20 నుంచి 50 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌లను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లు కొత్త ఫోన్ కొనాలని ఎదురుచూస్తున్న వారిని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మంచి సాంసంగ్‌ మొబైల్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? 

ఈ సేల్‌లో  Samsung Galaxy S24 FE 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.. ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను సొంతం చేసుకోవాలనుకున్న వారికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. ఈ ఫోన్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఏకంగా 40 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. మార్కెట్‌లో దీని అసలు ధర (MRP) రూ. 59,999 కాగా, ఈ సేల్‌లో కేవలం రూ. 35,999కే లభిస్తోంది. ఈ తగ్గింపుతో కస్టమర్లకు డబ్బు భారీ మొత్తంలో డబ్బు ఆదా అవుతుంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ Samsung Galaxy S24 FE 5G మొబైల్‌ను ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు, బ్యాంక్ ఆఫర్ల ద్వారా మరింత తగ్గింపు పొందవచ్చు. మీరు Flipkart Axis Bank క్రెడిట్ కార్డుతో ఈ ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేస్తే, అదనంగా 5 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనితో ఇప్పటికే తగ్గిన ధరపై మరింత తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ వల్ల ఫోన్ ధర ఇంకా తగ్గుతుంది..ఇక ఈ సేల్‌లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎక్స్‌ఛేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏదైనా పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్‌ఛేంజ్ చేస్తే, దానికి గరిష్టంగా రూ.33,850 వరకు ఎక్స్‌ఛేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. మీ పాత ఫోన్ కండిషన్, మోడల్ ఆధారంగా ఈ బోనస్‌ లభిస్తుంది.

ఈ బోనస్‌ను ఉపయోగించుకుంటే, Samsung Galaxy S24 FE 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర ఎంతగా తగ్గుతుందో తెలుసా? ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ తర్వాత ఈ ఫోన్ ధర రూ.35,999 కాగా.. ఎక్స్‌ఛేంజ్ బోనస్ రూ. 33,850 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్‌ లభిస్తుంది. ఈ రెండు ఆఫర్లను కలుపుకుంటే, Samsung Galaxy S24 FE 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మీరు కేవలం రూ.2,149కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.. మార్కెట్‌లో ఇలాంటి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్లు ఉన్న ఫోన్‌ను ఇంత తక్కువ ధరకు పొందడం అరుదు. ఈ ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ అనేది పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్రాండ్‌తో పాటు కండీషన్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కండీషన్‌ బాగుంటేనే ఈ తగ్గింపు లభిస్తుంది.

