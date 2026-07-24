Samsung Galaxy S25 5g Price Cut: ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవాలనుకునే టెక్ ప్రియులకు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే శుభవార్తను అందించింది. సాంసంగ్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన సాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 5G (Samsung Galaxy S25 5G) స్మార్ట్ఫోన్పై ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో లాంచ్ అయినప్పటి.. నుంచి ఇప్పటివరకు ఇదే అత్యంత తక్కువ ధరకు లభించడం విశేషం.. అయితే, బ్యాంక్ ఆఫర్లతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లను వినియోగిస్తే.. ఎప్పుడు పొందలేనంత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్ వివరాలు..
సాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 సాధారణంగా రూ.74,999 ధరతో మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రత్యేక సేల్లో ఫ్లిప్కార్ట్ భారీ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
అలాగే దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. కొన్ని బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్తో పాటు డెబిట్ కార్డ్ల (SBI, HDFC, Flipkart Axis కార్డ్లు) ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే తక్షణమే వేల వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.. అలాగే మీ వద్ద ఉన్న పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం వల్ల అదనపు తగ్గింపును కూడా పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా బడ్జెట్ పరంగా ఒకేసారి చెల్లించలేని వారి కోసం నెలకు తక్కువ వాయిదాలతో కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుగా నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..
గెలాక్సీ S25 ప్రధాన ఫీచర్లు..
ఇది 6.2 అంగుళాల ఫుల్ HD+ డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లే కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, అత్యధిక బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఫోన్ సైజ్ చేతిలో పట్టుకోవడానికి చాలా కాంపాక్ట్గా, అత్యంత ప్రీమియమ్గా ఉంటుంది. అత్యంత పవర్ఫుల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) ప్రొసెసర్తో ఇది పనిచేస్తుంది. హెవీ గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ అనుభవం ఇందులో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్ వెనుక వైపు 50MP ప్రధాన కెమెరా (OIS)తో పాటు 12MP ఆల్ట్రా-వైడ్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 10MP టెలిఫోటో కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది.. సెల్ఫీల కోసం 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేమైన లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్, సర్కిల్ టు సెర్చ్, లైవ్ నోట్స్తో పాటు AI ఫోటో ఎడిటింగ్ వంటి అనేక అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. సాంసంగ్ ఈ ఫోన్కు ఏకంగా 7 సంవత్సరాల పాటు Android OSతో పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్ల హామీ ఇస్తోంది. ఇది శక్తివంతమైన 4000mAh బ్యాటరీతో పాటు వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, IP68 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ప్రొటక్షన్ను అందిస్తుంది.
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