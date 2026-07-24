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ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఊహించని ఆఫర్.. ఛీప్‌ ధరకే Samsung Galaxy S25 5G ఫోన్!

Samsung Galaxy S25 5g: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సాంసంగ్‌ గెలాక్సీ S25 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి వేరీ చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:18 PM IST
ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఊహించని ఆఫర్.. ఛీప్‌ ధరకే Samsung Galaxy S25 5G ఫోన్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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