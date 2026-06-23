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Flipkartలో రూ.98 వేల TCL 55-ఇంచ్ 4K మినీ LED స్మార్ట్ టీవీ.. కేవలం రూ.39 వేలకే!

TCL 55 inch Mini LED TV Flipkart Offers: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో TCL స్మార్ట్‌టీవీ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేస్తే అత్యంత తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ ఏంటి? ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 23, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:40 PM IST
Flipkartలో రూ.98 వేల TCL 55-ఇంచ్ 4K మినీ LED స్మార్ట్ టీవీ.. కేవలం రూ.39 వేలకే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Flipkartలో రూ.98 వేల TCL 55-ఇంచ్ 4K మినీ LED స్మార్ట్ టీవీ.. కేవలం రూ.39 వేలకే!
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