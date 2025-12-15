Whirlpool 6 kg 5 స్టార్‌ వాషింగ్‌ మెషిన్‌.. కేవలం రూ.9 వేలకే!

Whirlpool Washing Machine Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి వాషింగ్ మెషిన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో Whirlpool 6 kg వాషింగ్ మెషిన్ భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ వాషింగ్ మెషిన్ను కంపెనీ మిడిల్ బడ్జెట్ రేంజ్లో విడుదల చేసింది. కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడు ఈ వాషింగ్ మెషిన్ అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ వాషింగ్ మెషిన్ ఏయే డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ Whirlpool 6 kg Magic Clean 5 స్టార్ వాషింగ్ మెషిన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఇది పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 6 కిలోల కెపాసిటీతో పాటు 5 స్టార్ ఎనర్జీ రేటింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 740 RPM స్పిన్ వేగంతో లాంచ్ అయ్యింది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 8 వాష్ ప్రోగ్రామ్లను అందుబాటులో ఉంచింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6th Sense టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ద్వారా బట్టల లోడ్, ఫాబ్రిక్ రకాన్ని బట్టి వాష్ సైకిల్ను ఆటోమేటిక్గా మారిపోతు ఉంటుంది.
అలాగే ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకంగా Hard Water Wash సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. దీని వల్ల ఎలాంటి నీటితోనైనా బట్టలను చాలా బాగా శుభ్రం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో Spiro Wash టెక్నాలజీ బట్టలను చక్కగా తిప్పుతూ సున్నితంగా శుభ్రం చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇదే కాకుండా ఇందులో Aqua Store కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల నీరు లేని సమయాల్లో కూడా వాష్ సైకిల్ కోసం నీటిని టబ్లో స్టోర్ చేసేకునే అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ వాషింగ్ మెషిన్ MRP ధర రూ.18,200తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని బయట షాపులతో పాటు స్టోర్స్లో కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.1000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 29 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 13,272లోపే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని మరింత తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్ మధ్య ఈ వాషింగ్ మెషిన్ను కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్, HDFC, ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ. 656 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ వాషింగ్ మెషిన్ రూ.12,506కే లభిస్తుంది. ఇక ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే రూ. 9 వేలలోపే ఈ వాషింగ్ మెషిన్ మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ తగ్గింపు అనేది ఎక్చేంజ్ చేసే వాషింగ్ మెషిన్ కండీషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
