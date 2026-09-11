Car Tyre Speed Rating In Telugu: రోడ్లపై నిత్యం జరిగే అనేక ఘెర ప్రమాదాలకు టైర్లు పేలిపోవడమే ప్రధాన కారణం అవుతూ ఉంటాయి. చాలా మంది ఇంజన్ సామర్థ్యం బాగుంది కదా అని హైవేలపై విపరీతమైన వేగంతో దూసుకుపోతుంటారు. అయితే, కారు ఎంత వేగంతో వెళ్లగలదో అనేది ఇంజన్ మాత్రమే కాదు.. మీ కారు టైర్లపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని ఎంత మందికి తెలుసు? ప్రతి టైరు దానికి ఉన్న గరిష్ట స్పీడును మాత్రమే తట్టుకోగలుగుతుంది. ఈ వేగ పరిమితిని సూచించే కోడ్లు టైర్ల పక్కభాగంలో తప్పకుండా ప్రింట్ చేస్తారు. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మన కారును ఎంత వేగంలో నడపాలి అని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
టైర్పై ఉండే కోడ్ అర్థం ఏమిటి మీకు తెలుసా?
సాధారణంగా టైరుపై R17 96H లేదా 195/55 R16 87V వంటి కోడింగ్ నెంబర్లు మనకు తరుచుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి.. ఇందులో చివరిగా ఉండే అక్షరం (H, V, T, S) స్పీడ్ రేటింగ్ (Speed Rating)ను సూచిస్తుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంటే.. సరైన గాలి ఒత్తిడితో వాహనం పూర్తిగా లోడ్ అయినప్పుడు ఆ టైరు గరిష్టంగా ఎంత వేగంతో సురక్షితంగా ప్రయాణించగలదో ఈ అక్షరం క్లియర్గా తెలుపుతుంది..
ఏ అక్షరం కలిగిన కారు టైర్లు ఎంత వేగంగా వెళ్లొచ్చు?:
M – గరిష్టంగా 130 km/h వరకు వెళ్తుంది.
L – గరిష్టంగా 120 km/h వరకు
R – గరిష్టంగా 170 km/h వరకు
P – గరిష్టంగా 150 km/h వరకు
Q – గరిష్టంగా 160 km/h వరకు
S – గరిష్టంగా 180 km/h వరకు
N – గరిష్టంగా 140 km/h వరకు
T – గరిష్టంగా 190 km/h వరకు
W – గరిష్టంగా 270 km/h వరకు
Y – గరిష్టంగా 300 km/h వరకు
H – గరిష్టంగా 210 km/h వరకు
V – గరిష్టంగా 240 km/h వరకు
ZR – 240 km/h కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ కోసం..
స్పీడ్ లిమిట్ దాటితే ఏమవుతుంది?
టైర్పై ప్రింట్ చేసిన లెటర్ పరిమితి కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తే.. టైరులోని రబ్బరు విపరీతమైన ఘర్షణ వల్ల అధిక వేడికి గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.. క్రమంగా అంతర్గత పీడనం పెరిగి హైవేపై ప్రయాణిస్తున్న సమయంలోనే టైర్ అకస్మాత్తుగా పేలిపోయే (Tyre Burst) ప్రమాదం కూడా ఉందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.. కాబట్టి వేగంగా నడిపేవారు దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు.
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