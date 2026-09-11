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టైర్‌పై H, V, T, S అక్షరాలు ఎందుకు ఉంటాయి? మీ కారు స్పీడ్‌కు ఇదే అసలు లెక్క!

Car Tyre Speed Rating: మీరు రోడ్డుపై ఎంత వేగంతో వెళ్లాలి అనేది కారు టైరు నిర్ణయిస్తుందని ఎంతమందికి తెలుసు? నిజం టైర్‌పై ఉండే కోడ్ గరిష్ట వేగాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ కోడ్‌ పరిమితి దాటితే.. కారు ప్రమాదానికి గురయ్యే ఛాన్స్‌ ఉంది. కాబట్టి దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్లడం చాలా మంచిది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 11, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:36 AM IST
టైర్‌పై H, V, T, S అక్షరాలు ఎందుకు ఉంటాయి? మీ కారు స్పీడ్‌కు ఇదే అసలు లెక్క!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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టైర్‌పై H, V, T, S అక్షరాలు ఎందుకు ఉంటాయి? మీ కారు స్పీడ్‌కు ఇదే అసలు లెక్క!
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