English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Motorola Edge 70: రిచ్ డిజైన్‌తో చీప్ ధరలోనే Motorola నుంచి కొత్త మొబైల్.. ఫీచర్స్ వివరాలు లీక్!

Motorola Edge 70: రిచ్ డిజైన్‌తో చీప్ ధరలోనే Motorola నుంచి కొత్త మొబైల్.. ఫీచర్స్ వివరాలు లీక్!

Motorola Edge 70 Launch Date In India: ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ మోటోరోలా మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను లాంచ్ చేయబోతోంది. ఇది చాలా ప్రీమియం ఫీచర్లతో అత్యద్భుతమైన డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అయితే ఈ మొబైల్ ఏంటో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 7, 2025, 02:45 PM IST

Trending Photos

Tabu Kiss Controversy: మందు తాగి హీరోయిన్‌కి బలవంతంగా ముద్దుపెట్టిన స్టార్ హీరో..పార్టీలో రచ్చరచ్చ చేసిన హీరోయిన్ అక్క!
7
Tabu Kiss Controversy
Tabu Kiss Controversy: మందు తాగి హీరోయిన్‌కి బలవంతంగా ముద్దుపెట్టిన స్టార్ హీరో..పార్టీలో రచ్చరచ్చ చేసిన హీరోయిన్ అక్క!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు కడుపు నిండిపోయే వార్త..కనీసం జీతంపై 34 శాతం పెరుగుదల..ఎవరికి ఎంత వస్తుందంటే?
7
8Th Pay Commission Salary
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు కడుపు నిండిపోయే వార్త..కనీసం జీతంపై 34 శాతం పెరుగుదల..ఎవరికి ఎంత వస్తుందంటే?
Girls Search History: రాత్రిపూట అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉంటే ఇవే చేస్తారట! అమ్మాయిల ఆలోచనలు ఇంత దారుణంగా ఉంటాయా?
5
girls google search list
Girls Search History: రాత్రిపూట అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉంటే ఇవే చేస్తారట! అమ్మాయిల ఆలోచనలు ఇంత దారుణంగా ఉంటాయా?
Oppo K13 5G: 7000mAh బ్యాటరీ ఒప్పో K13 5G మొబైల్‌పై క్రిస్మస్ ఆఫర్.. రూ.2 వేల లోపే మీ సొంతం!
5
Oppo K13 Turbo
Oppo K13 5G: 7000mAh బ్యాటరీ ఒప్పో K13 5G మొబైల్‌పై క్రిస్మస్ ఆఫర్.. రూ.2 వేల లోపే మీ సొంతం!
Motorola Edge 70: రిచ్ డిజైన్‌తో చీప్ ధరలోనే Motorola నుంచి కొత్త మొబైల్.. ఫీచర్స్ వివరాలు లీక్!

Motorola Edge 70 Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ మోటరోలా మార్కెట్‌లోకి మొబైల్స్‌ను అత్యంత చౌవక ధరలోనే విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మోటార్ల ఎడ్జ్ 70 (motorola edge 70) పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ మోడల్ మొబైల్ గతంలో కంపెనీ విడుదల చేసిన అన్ని మోడల్స్ కంటే ఎంతో ప్రీమియం లుక్ లో కనిపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ చేయబోతోంది. కంపెనీ ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు ధర వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయినప్పటికీ దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు లీక్ అవుతూ వస్తున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 మొబైల్ అతి త్వరలోనే కంపెనీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఇది మోస్ట్ ప్రీమియం స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు 6.67-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు కూడా సమాచారం. ఇక ఈ మొబైల్ ను కంపెనీ వివిధ స్టోరేజ్ వేరియన్స్‌తో పాటు అనేక రంగులు అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ని కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇది మొబైల్‌కు మంచి డిజైన్ కూడా అందిస్తున్నట్లు లీకైన ఫోటోల ద్వారా తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని 5.99 మిమీ మందంతో సన్నని డిజైన్‌లో కనిపించబోతోంది.

ఇక ఈ motorola edge 70 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 6.67-అంగుళాల pOLED సూపర్ HD డిస్‌ప్లేతో లాంచ్ చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా 1,220 x 2,712 పిక్సెల్‌ రిజల్యూషన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్‌ల గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ సామర్థ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. దీంతోపాటు కంపెనీ దీని బేస్ వేరియంటను 12gb ర్యామ్ తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అలాగే ఇది Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ కాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన వెనక కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా త్వరలోనే ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన విడుదల తేది, ఫీచర్స్‌ అధికారకంగా ప్రకటించబోతోంది.

Also Read: MOTOROLA G35 5G: రూ.10,000లకే అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్స్ కలిగిన Moto G35 స్మార్ట్‌ఫోన్..5000mAh అదిరిపోయే బ్యాటరీతో!

ఇక అదనంగా ఈ motorola edge 70 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా,  50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు కూడా లభిస్తాయి. ఇక ఈ మొబైల్ ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 4,800 mAh బ్యాటరీ 68 W వైర్డు చార్జింగ్ సపోర్ట్ తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. మోటరోలా కంపెనీ గతంలో కాకుండా ఇప్పుడు టెక్నాలజీనిబట్టి కొత్త మొబైల్స్ ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది ఇటీవల కూడా భారత్‌లో మోటరోలా G67 పవర్ 5G స్మార్ట్ ఫోన్లు విడుదల చేసింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీతో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.

Also Read: MOTOROLA G35 5G: రూ.10,000లకే అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్స్ కలిగిన Moto G35 స్మార్ట్‌ఫోన్..5000mAh అదిరిపోయే బ్యాటరీతో!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Motorola IndiaMotorola Edge 70 PriceMotorola Edge 70Edge 70Motorola Edge 70 Price In India

Trending News