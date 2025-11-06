English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Pan Card Alert: మీ పాన్ కార్డు యాక్టివ్‌ లేదా డీయాక్టివేట్‌లో ఉందో?.. ఇలా 2 నిమిషాల్లో తెలుసుకోండి..

Pan Card Alert: మీ పాన్ కార్డు యాక్టివ్‌ లేదా డీయాక్టివేట్‌లో ఉందో?.. ఇలా 2 నిమిషాల్లో తెలుసుకోండి..

How To Check Pan Card Activate Or Deactivate: ప్రస్తుతం చాలామంది పాన్ కార్డు డీయాక్టివేట్ అవుతున్నాయి. అయితే, వీటిని ఎలా గుర్తించాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు. దీనిని గుర్తించడం చాలా సులభం. ఆదాయపు పన్ను శాఖకు సంబంధించిన వెబ్సైట్‌లో డైరెక్ట్‌గా చూసుకోవచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 6, 2025, 02:07 PM IST

Pan Card Alert: మీ పాన్ కార్డు యాక్టివ్‌ లేదా డీయాక్టివేట్‌లో ఉందో?.. ఇలా 2 నిమిషాల్లో తెలుసుకోండి..

How To Check Pan Card Activate Or Deactivate Telugu: ఏదైనా ఒక పని సక్రమంగా జరగాలంటే తప్పకుండా దానికి తగిన పత్రాలు అవసరం ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పనులు వెంటవెంటనే జరగాలంటే తప్పకుండా ఆధార్ కార్డుతో పాటు పాన్ కార్డు ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ పనులకు కూడా పాన్ కార్డు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే చాలామంది పాన్ కార్డును తీసుకునే పనిలో పడ్డారు. కొంతమందైతే పాత పాన్ కార్డులను అప్డేట్ చేయించుకుంటూ ఉన్నారు. నిజానికి పాన్ కార్డులో లోపాలుంటే అనేక పనులు ఆగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ సేవలు అయితే పూర్తిగా నిలిచిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక బ్యాంకుల్లో లోన్లు తీసుకునే వారికి తప్పకుండా పాన్ కార్డ్ అవసరం అవుతుంది. ఈ కార్డు ఇప్పుడు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 

ముందు ముందు కూడా పాన్ కార్డు సేవలు చాలా అవసరమవుతాయి. యాపులలో లోన్స్ తీసేందుకు కూడా పాన్ కార్డు ఎంతో అవసరమవుతుంది ముఖ్యంగా 50,000 కంటే ఎక్కువగా లావాదేవీలు చేసే వారికి తప్పకుండా పాన్ కార్డు చాలా అవసరం అవుతుంది.. అలాగే ఆదాయ పన్నుతో పాటు ఇతర వాటి పనులకు కూడా తప్పకుండా పాన్ కార్డు చాలా అవసరమని మనందరికీ తెలుసు. అయితే, చాలామంది పాన్ కార్డులు ఇప్పుడు డీయాక్టివేట్ అవుతున్నాయి. అసలు ఇలా ఎందుకు అవుతున్నాయి? మీ పాన్ కార్డు కూడా ఇలానే అయిందా? దీనిని ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

పాన్ కార్డు డీయాక్టివేట్ అయితే చాలా సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ముఖ్యంగా దీనిని ఎలా గుర్తించాలో? స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.. ముందుగా మీ పాన్ కార్డు డి ఆక్టివేట్ అయిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి.. భారతదేశానికి సంబంధించిన ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ incometaxindiaefiling.gov.in ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీకు ఎడమవైపులో క్విక్ లింక్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.

దానిని నొక్కి వెరిఫై పాన్ స్టేటస్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చిన్న ఫారమ్ వస్తుంది. దానిని ఫిల్ చేసి పాన్ కార్డు నెంబర్‌ను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత డేట్ అఫ్ బర్త్ కూడా ఫిల్ చేస్తే.. పది అంకెల మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేయమని కనిపిస్తుంది.. ఇది కూడా ఫిల్ చేసిన తర్వాత OTP వస్తుంది. దీనిని అందులో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్పై పాన్ కార్డు యాక్టివ్‌లో ఉందో లేదో? కనిపిస్తుంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

