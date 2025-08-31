English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

China’s 6G Leap: డిజిటల్‌ వరల్డ్‌కు గేమ్‌చేంజర్‌.. రాకెట్‌ని మించిన వేగంతో 6G నెట్‌వర్క్‌ని లాంఛ్ చేసిన చైనా.. సెకన్‌కే వంద గిగాబిట్‌లు..!

6G Network: చైనా శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచంలోనే మొదటి 6G నెట్‌వర్క్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ సాంకేతికత సెకనుకు 100 గిగాబిట్‌లకు పైగా మొబైల్ ఇంటర్నెట్ వేగాన్ని అందిస్తుంది. ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు ఇంకా 5Gని విస్తరిస్తుండగా.. చైనా 6G వైపు అడుగులు వేయడం సాంకేతిక రంగంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకురానుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 31, 2025, 07:50 AM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
China’s 6G Leap: డిజిటల్‌ వరల్డ్‌కు గేమ్‌చేంజర్‌.. రాకెట్‌ని మించిన వేగంతో 6G నెట్‌వర్క్‌ని లాంఛ్ చేసిన చైనా.. సెకన్‌కే వంద గిగాబిట్‌లు..!

Add Zee News as a Preferred Source

China Unveils 6G Revolution: ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి 6G నెట్ వర్క్ ను చైనా శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరించారు. ఈ టెక్నాలజీ సెకనుకు 100 గిగాబిట్‌ల కంటే ఎక్కువ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ వేగాన్ని అందించనుంది. ప్రపంచ దేశాలు ఇప్పటికీ 5G విస్తరణ దశలో ఉండగా.. చైనా 6G వైపు అడుగులు వేయడం గ్లోబల్ టెలికాం రంగంలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురానుంది.

ఈ 6G టెక్నాటజీతో స్మార్ట్ సిటీల అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుంది. టెలీమెడిసిన్, రిమోట్ ఎడ్యుకేషన్ వంటివి మరింత సులభమవుతాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వంటి సాంకేతికతలు కొత్త రీతిలో పనిచేస్తాయి.

చైనా శాస్త్రవేత్తలు ఆల్-ఫ్రీక్వెన్సీ 6G చిప్‌ను తయారు చేశారు. ఈ చిప్ గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య డిజిటల్ అంతరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ చిప్ అన్ని రకాల ఫ్రీక్వెన్సీలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుంది. 5G కంటే వేల రెట్లు వేగవంతమైన డేటా బదిలీని అందిస్తుంది. తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు విస్తృతమైన నెట్‌వర్క్ కవరేజ్‌ను ఇస్తుంది. ఈ చిప్ ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేని ప్రాంతాల్లో తక్కువ ఖర్చుతో అధిక వేగంతో కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది.

6G సాంకేతికత ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజిటల్ సౌకర్యాలను మార్చే శక్తిని కలిగి ఉంది. స్మార్ట్ సిటీలు, టెలీమెడిసిన్, రిమోట్ ఎడ్యుకేషన్ వంటి రంగాల్లో పెద్ద మార్పులు తీసుకొస్తుంది. ఈ కొత్త చిప్‌తో చైనా సాంకేతిక రంగంలో మరో ముందడుగు వేసింది. ఈ 6G సాంకేతికత గ్లోబల్ టెలికాం రంగంలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.

Also Read: Bank Holidays: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు షాక్.. సెప్టెంబర్‌లో సగం రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌.. లిస్ట్‌ ఇదే..!   

Also Read: PM Modi: జపాన్ ప్రధానికి స్పెషల్ గిఫ్ట్ అందజేసిన మోదీ.. ఆ బహుమతినే ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

China Unveils 6G RevolutionChina 6G NetworkChina 6G Chip6g networkChina 6G Internet

Trending News