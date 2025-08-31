China Unveils 6G Revolution: ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి 6G నెట్ వర్క్ ను చైనా శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరించారు. ఈ టెక్నాలజీ సెకనుకు 100 గిగాబిట్ల కంటే ఎక్కువ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ వేగాన్ని అందించనుంది. ప్రపంచ దేశాలు ఇప్పటికీ 5G విస్తరణ దశలో ఉండగా.. చైనా 6G వైపు అడుగులు వేయడం గ్లోబల్ టెలికాం రంగంలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురానుంది.
ఈ 6G టెక్నాటజీతో స్మార్ట్ సిటీల అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుంది. టెలీమెడిసిన్, రిమోట్ ఎడ్యుకేషన్ వంటివి మరింత సులభమవుతాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వంటి సాంకేతికతలు కొత్త రీతిలో పనిచేస్తాయి.
చైనా శాస్త్రవేత్తలు ఆల్-ఫ్రీక్వెన్సీ 6G చిప్ను తయారు చేశారు. ఈ చిప్ గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య డిజిటల్ అంతరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ చిప్ అన్ని రకాల ఫ్రీక్వెన్సీలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుంది. 5G కంటే వేల రెట్లు వేగవంతమైన డేటా బదిలీని అందిస్తుంది. తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు విస్తృతమైన నెట్వర్క్ కవరేజ్ను ఇస్తుంది. ఈ చిప్ ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేని ప్రాంతాల్లో తక్కువ ఖర్చుతో అధిక వేగంతో కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది.
6G సాంకేతికత ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజిటల్ సౌకర్యాలను మార్చే శక్తిని కలిగి ఉంది. స్మార్ట్ సిటీలు, టెలీమెడిసిన్, రిమోట్ ఎడ్యుకేషన్ వంటి రంగాల్లో పెద్ద మార్పులు తీసుకొస్తుంది. ఈ కొత్త చిప్తో చైనా సాంకేతిక రంగంలో మరో ముందడుగు వేసింది. ఈ 6G సాంకేతికత గ్లోబల్ టెలికాం రంగంలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.
