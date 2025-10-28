Citroen Aircross X Launch Date In India: ప్రముఖ కార్ల కంపెనీ సిట్రోయెన్ నుంచి మరో అద్భుతమైన కారు విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్రెంచ్ కార్ల లుక్కులో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు కంపెనీ యోచిస్తోందని సమాచారం. దీనిని SUV మోడల్లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X అనే పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. విడుదలకు ముందే ఈ కారుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. ఇది చాలా అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కారుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X చాలా ప్రత్యేకమైన లుక్లో విడుదల కాబోతోంది. ఇది ముందు భాగంలో ప్రత్యేకమైన స్టైలింగ్ లైట్లను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన అల్లాయ్ వీల్స్, ఎన్నో రకాల ఫీచర్లతో ఈ SUV లాంచ్ కాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ కారును కంపెనీ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఎస్యువీలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తయారుచేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే అన్నింటికంటే భిన్నంగా ఈ కారు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిజైన్ పరంగా కాకుండా ఫీచర్ల పరంగా కూడా ఎంతో ప్రత్యేకం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ కారుకు సంబంధించిన ఇంటీరియర్ డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ కారు ప్రత్యేకమైన లెదర్ సీటింగ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. కాబట్టి ఇది చూడడానికి ఎంతో లగ్జరీగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీతో కంట్రోల్ సీటింగ్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఈ కారులో ఉండే ప్రత్యేకమైన సీటింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా సీట్లను ముడతపెట్టి మరి బెడ్ల కూడా వినియోగించుకోవచ్చు. అలాగే ఈ కారులో అన్ని రకాల సమాచారాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే కూడా లభిస్తోంది. దీని ద్వారా కార్ని మొత్తం కంట్రోల్ చేయవచ్చు.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
ఈ సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X కారుకు సంబంధించిన ఇంజన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన ఇంజన్ వ్యవస్థతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ కారు ట్రాఫిక్ లో కూడా సజావంగా నడిచేందుకు కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైన గేరింగ్ ఫీచర్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే అన్ని ప్రదేశాల్లో ఈ కారు సులభంగా నడిచేందుకు స్పెషల్ సస్పెన్షన్ వ్యవస్థ కూడా కలిగి ఉండబోతోంది. కార్లో అన్ని రకాల వాతావరణాల అనుభూతిని పొందేందుకు ప్రత్యేకమైన ఎయిర్ కండిషన్ వ్యవస్థను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. ఇందులో స్పెషల్ టెక్నాలజీతో కూడిన ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కూడా లభిస్తోంది. సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా ఈ కారు ఎన్నో రకాల ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
