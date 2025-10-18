Diwali Offers: దిమ్మతిరిగే దీపావళి ఆఫర్స్‌.. మొబైల్స్‌ కొనేవారికి కారు లేదా రూ.10 లక్షల క్యాష్ గిఫ్ట్స్‌..

Diwali LOT Mobiles Offers In Telugu: దీపావళి వచ్చేసింది.. ఈ సమయాల్లోనే చాలా మంది ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు, గృహోపరణాలను కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్స్ చాలా చౌక ధరలకే అందుబాటులోకి రావడం వల్ల వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అందకే ఈ సమయాల్లో కొన్ని ఈ కామర్స్ కంపెనీలు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను ప్రకటిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయాల్లో ఆప్లైన్ స్టోర్స్లలో కూడా భారీ క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్స్ లభిస్తూ ఉంటాయి. ఈ దీపావళి సందర్భంగా.. మీ జీవితంలో మరిన్ని వెలుగులు నింపడానికి LOT మొబైల్స్ సరికొత్త మొబైల్ ఆఫర్స్ను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రస్తుతం ఐదు స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో? వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
దీపావళి సందర్భంగా మొబైల్స్ కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన ఐదు రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మీరు డైరెక్ట్గా LOT మొబైల్స్ స్టోర్ విజిట్ చేసి ఒక్క స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసేవారికి ఐదు ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై 10 శాతం వరకు తక్షణ క్యాష్బ్యాక్, స్మార్ట్ఫోన్కి రూ.10,000 విలువైన మొబైల్ ప్రోటక్షన్, ఉచిత స్మార్ట్వాచ్ లేదా ఇయర్బడ్స్, ఖచ్చితమైన (Assured Gift) బహుమతి, మొబైల్ భద్రత కోసం ఉచిత యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్.. ఇలా ఐదు రకాల పాంచ్ పటాకా ఆఫర్స్ను లాట్ మొబైల్స్ అందిస్తోంది.
భారీ లక్కీ డ్రాతో కారు, నగదు గెలుచుకునే అవకాశం..
ఈ ఐదు రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్తో పాటు LOT మొబైల్స్ లక్కీ డ్రాను కూడా ప్రకటించింది.. ఇందులో భాగంగా గెలిచేవారికి భారీ బహుమతులను కూడా అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బంపర్ గిఫ్ట్ కింద కారు లేదా రూ.10 లక్షల వరకు నగదును కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే వీటితో పాటు కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్ను కూడా గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇవే కాకుండా లాట్ మొబైల్స్ స్మార్ట్ఫోన్స్ను కొనుగోలు చేసేవారికి మరెన్నో డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది..
Also Read: Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
సులువైన ఫైనాన్స్..
ఫైనాన్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి కూడా లాట్ మొబైల్స్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది. అలాగే ఈ స్టోర్స్లో కొనుగోలు చేసేవారికి సులభమైన ఫైనాన్స్ పథకాలను కూడా అందిస్తోంది. జీరో డౌన్పేమెంట్ సౌకర్యంతో పాటు సులువైన EMI ఫైనాన్స్ పథకాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతో ఎవరైనా సులభంగా తమకు నచ్చిన మొబైల్ను కొనుగోలు చేస అవకాశాలను అందిస్తోంది. అయితే, LOT మొబైల్స్ అందిస్తున్న ఈ దీపావళి ఆఫర్లు కేవలం పరిమిత కాలానికి మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతాయని కంపెనీ తెలిపింది. కాబట్టి తక్కవ ధరల్లో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కావాలనుకునేవారు నేరుగా లాప్ మొబైల్స్ స్టోర్స్ను సందర్శించవచ్చు.
