Nothing Phone 3A Price Drop In India Flipkart: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే నథింగ్ ఫోన్ (3a) (Nothing Phone (3a)) మొబైల్ లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్, ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 3, 2026, 05:42 PM IST

Nothing Phone 3A: రూ.2,999కే Nothing Phone 3A మొబైల్.. ఇలా కొనుగోలు చేయండి.. ఇప్పుడే!

Nothing Phone 3A Price Drop In Flipkart: ఎప్పటినుంచో మీరు నథింగ్ ఫోన్ (3a)స్మార్ట్ ఫోన్ (Nothing Phone (3a)) కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటూ ఉన్నారా? అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చింది ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జనవరి రెండు నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు జరుగుతున్న ప్రత్యేకమైన సేల్‌లో భాగంగా  ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలేంటో? ఎంత తగ్గింపు దరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

నథింగ్ ఫోన్ (3a) (128 GB) స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది మార్కెట్లోకి 6.77 అంగుళాల Full HD+ అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లే తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 120Hz అడాప్టివ్ రీఫ్రెష్ రేట్, 3000 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 3 (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3) ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగంలోకి వెళ్తే.. బ్యాక్ సెటప్‌లో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 50MP మెయిన్ కెమెరా (OIS)తో పాటు అదనంగా 50MP టెలిఫోటో లెన్స్, 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.

దీనిని కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 5000 mAh బ్యాటరీ, 50W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత నథింగ్ OS 3.1 ఆపరేటింగ్ సిస్టం కలిగి ఉంటుంది. కంపెనీ ఈ మొబైల్‌కు దాదాపు మూడేళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ అందిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్కు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

ఈ నథింగ్ ఫోన్ (3a) (Nothing Phone (3a)) స్మార్ట్ ఫోన్‌పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మార్కెట్‌లో ఈ మొబైల్‌ను కంపెనీ ధర MRP రూ.27,999తో విక్రయిస్తోంది.. అయితే, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ స్పెషల్ సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 11 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.24, 999కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.3000 తగ్గింపు లభిస్తుంది. 

అలాగే నథింగ్ ఫోన్ (3a) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మరింత తగ్గింపు పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్‌ను కూడా వినియోగించవచ్చు దీనిని వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కి ఏదైనా బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మంచి కండిషన్‌తో కూడిన పాత స్మార్ట్ ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.22 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్‌ను కేవలం రూ.2,999 లోపే పొందవచ్చు.

Also Read: Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Flipkart Nothing 3AFlipkart Nothing Phone 3AMobile NothingNothing 3

