Naa Songs Download: చాలా మంది కొత్త తెలుగు సినిమా పాటలను తరచుగా వింటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాల్లో ట్రెండ్ అయ్యే పాటలైతే.. విపరీతంగా వింటూ ఉంటారు. కొంతమంది ఆప్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని మరి వింటారు. అయితే, వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి థార్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ను ఎంచుకుంటున్నారు. నిజానికి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి లేదా వినడానికి చట్టబద్ధమైన (Legal) మార్గాలను ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. అయితే, మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్ యాప్లు (Music Streaming Apps) ఎక్కువ మొత్తంలో సబ్స్క్రిప్షన్ ధరలు పెంచడంతో అక్రమ మార్గాల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు.
థార్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ను వినియోగించి కొత్త కొత్త పాటలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం వల్ల సైబర్ ఎటాక్స్ జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా హాక్ అవ్వొచ్చని సైబర్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, కొత్త పాటు వినాలి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకునేవారు స్పాటిఫై (Spotify), జియోసావన్ (JioSaavn), గాన(Gaana), అమెజాన్ మ్యూజిక్ (Amazon Music), యాపిల్ మ్యూజిక్ (Apple Music) వంటి మ్యూజిక్ స్ట్రిమింగ్ ఫ్లాట్ఫామ్స్ను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది..
ఈ యాప్లలో ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ (Premium Subscription) తీసుకునేవారికి ఈ స్ట్రిమింగ్ ఫ్లాట్ఫామ్స్ ప్రత్యేకంగా ఆఫ్లైన్ ప్లేబ్యాక్ (Offline Playback), డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్ను కూడా అందిస్తోంది. అయితే, ఇవి కేవలం ఈ డౌన్లోడ్లు యాప్ పరిధిలోనే ఉంటాయి. అంటే ఫైల్ మెనేజర్లోకి రాకుండా కేవలం యాప్లో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే వీటిని ఇతర స్మార్ట్ఫోన్స్కి కాపీ కూడా చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండదు. కానీ ఈ పాటలను ఇంటర్నెట్ వినియోగించకుండా ఎంతో సులభంగా వినొచ్చు.
ఆడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు (Audio Sharing Platforms)ల్లో కూడా పాటను ఎంతో సులభంగా వినొచ్చు. కొన్ని మ్యూజిక్ లేబుల్స్ అధికారికంగా వారు కొనుగోలు చేసిన పాటలను అందులో అప్లోడ్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఇలా అప్లోడ్ చేసిన పాటలను ఎంతో సులభంగా వినొచ్చు. ఇందులో కూడా ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నవారికి ఆప్లైన్లో పాటలను డౌన్లోడ్ చేసుకొవడానికి అనుమతి లభిస్తుంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన డౌన్లోడ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. కొంతమంది అక్రమంగా NaaSongs.Com.Co ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో అన్ని పాటులు సింగిల్ క్లిక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని ఇటీవలే కొంతమంది టెక్ నిపుణులు సోషల్ మీడియా రీల్లో షేర్ చేశారు. నిజానికి ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదు..
నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న రీల్స్ నుంచి సేకరించింది. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.
