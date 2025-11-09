Sell 10 Rs Old Notes: 1943 నాటి ఈ నోట్లు మీ దగ్గర ఉంటే.. రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారి అవుతారు!

Sell 10 Rs Old Notes For 20 Lakhs Latest News: ప్రస్తుతం చాలామంది సంపాదించడానికి ఆన్లైన్లో వివిధ మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు.. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ బిజినెస్ ద్వారానే కొంతమంది లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. మరి కొంతమందైతే అడ్డదారులలో రాత్రికి రాత్రే లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా సంపాదించడం మాత్రం ఆగడం లేదు. మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో సులభంగా సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే..
ఎప్పుడైనా మీరు అరుదైన పది రూపాయల నోట్లకి సంబంధించిన వార్తలు విన్నారా? గతంలో చాలామంది కొన్ని పాత రూ.10 నోట్ల ద్వారా లక్షల రూపాయలు సంపాదించారని అనేక వార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఓల్డ్ కరెన్సీ మార్కెట్లో పాత రూ.10 నోట్లను అమ్మి రాత్రికి రాత్రే లక్షల సంపాదించిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పాత ఐదు రూపాయల నోటుతో పాటు పది రూపాయల నోట్లకి ఇప్పటికీ మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. కొంతమంది అయితే 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన 20 రూపాయల నోట్లను కూడా లక్షల రూపాయలకు అమ్మేస్తున్నారు. మీరు కూడా మీ దగ్గర ఉన్న పాత నోట్లను ఎంతో సులభంగా అమ్మేయొచ్చు.
ముఖ్యంగా మీ దగ్గర కూడా అరుదైన పాత పది రూపాయల నోటు లేదా ఇతర నోట్లు ఉంటే కాయిన్ బజార్ డాట్ కం లేదా ఓఎల్ఎక్స్, ఈబై వెబ్ సైట్లలో సింపుల్గా అమ్మేయొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇతర దేశాల్లో వేసే వేళాల్లో కూడా ఎంతో సులభంగా ఈ నోట్లన విక్రయించవచ్చు. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో కొన్ని నోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా పాత పది రూపాయల నోటు మీ దగ్గర ఉంటే లక్షల సంపాదించవచ్చు.
1943 సమయంలో బ్రిటిష్ పాలనలో చలామణిలోకి వచ్చిన పాత పది రూపాయల నోటుకు ఇప్పుడు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో ఆర్బిఐ గవర్నర్గా ఉన్న CD దేశ్ముఖ్ సంతకం చేసిన నోటును మార్కెట్లో ఎగబడి మరి కొనేస్తున్నారు. మీ దగ్గర కూడా ఆయన సంతకం చేసిన నోట్లు ఉంటే సింపుల్గా అమ్మేయవచ్చు. ఈ నోటిపై అశోక స్తంభంతో పాటు మరోవైపు పడవ ఉంటుంది. అలాగే గవర్నర్ సిడి దేశ్ముఖ్ సంతకం కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ నోటికి మార్కెట్లో లక్ష రూపాయల విలువ ఉంది. అంటే మీ దగ్గర ఈ నోటు ఒక్కడుంటే లక్ష రూపాయలకు విక్రయించవచ్చు. అదే ఇలాంటి నోట్లు మీ దగ్గర 20 ఉంటే రూ. 20 లక్షలు పొందవచ్చు.
ఈ గవర్నర్ సంతకం చేసిన నోటును సింపుల్గా ఆన్లైన్లో అమ్మొచ్చు. ముఖ్యంగా CoinBazaar.comలో చాలామంది విదేశీయులు కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే, దీంట్లో అమ్మడానికి ముందుగా పాత పది రూపాయల నోటును రెండువైపులా ఫోటోలు తీసి.. CoinBazaar.com లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఫోటోలు అప్లోడ్ చేసి మీ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కావాలనుకునే వారు మీకు ఫోన్ చేసి అమ్మమని అడుగుతారు.
(నోట్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ ప్రకారం పాత నోట్లను అమ్మడం నేరం. ఇలా అమ్మే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా తీసుకొని మాత్రమే రాసింది.. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.)
