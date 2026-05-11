/Fake Smartphones: కేటు.. డూప్లికేటు.. ఇలాంటి ఫోన్లు కొంటే అస్సామే..!

How to Identify Duplicate Smartphones: మీరు ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్లోని ఎర్రగడ్డ మార్కెట్కు వెళ్లారా..? ఇక్కడ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వగానే.. బ్రాండెడ్ మొబైల్స్ తక్కువ ధరకే అంటూ కొందరు మహిళలు చేతిలో పట్టుకుని అమ్ముతూ కనిపిస్తారు. ఈ ఫోన్లను తీసుకుంటే.. మీ డబ్బులు బుడిదలో పోసిన పన్నీరే. ఎందుకంటే అవన్నీ నకిలీ ఫోన్లు.. ఈ ఫేక్ ఫోన్ల అమ్మకం ఇప్పుడు పల్లెటూర్లకు కూడా చేరింది. జంటగా వచ్చి ఊర్లలో తిరుగుతూ.. తమది ఫలనా రాష్ట్రమని.. ఛార్జీకి డబ్బులు లేక ఈ ఫోన్ అమ్ముకుంటున్నామంటూ నకిలీ ఫోన్లు అమ్మేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండెడ్ డబ్బాలను చూసి ఫోన్ను కొంటే అంతే సంగతులను పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇటీవల ఢిల్లీ పోలీసులు నకిలీ ఫోన్లను తయారు చేసే ఒక ఫ్యాక్టరీని సీజ్ చేశారు. ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఒప్పో, వన్ప్లస్ సహా పలు కంపెనీల నకిలీ ఫోన్లను తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నకిలీ మొబైల్ తయారు చేస్తున్న ముఠాను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు.
నకిలీ ఫోన్ అని ఎలా గుర్తించాలి..?
మీరు ఫోన్ తీసుకోగానే ముందుగా IMEI నంబర్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫోన్ నుంచి *#06# డయల్ చేస్తే.. IMEI నంబర్ డిస్ ప్లేపై వస్తుంది. ఆ తరువాత ఫోన్ బాక్స్, బిల్లుపై ఉన్న IMEI నంబర్తో పోల్చి చెక్ చేసుకోండి. ఈ మూడు చోట్లా నంబర్ ఒకేలా ఉంటే.. ఆ ఫోన్ అసలైనదని అర్థం. ప్రభుత్వ CEIR పోర్టల్ ద్వారా కూడా IMEI నంబర్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా నకిలీ ఫోన్లకు ప్యాకేజింగ్ నాసిరకం ఉంటుంది. బాక్స్కు రంగు మెలిసిపోయి.. లోగోలు, ఇతర వివరాలు స్పష్టంగా ఉండవు. అసలైన ఫోన్లకు సంబంధించిన బాక్స్లపై అన్ని వివరాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి.
సాఫ్ట్వేర్, బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. నకిలీ ఫోన్లు.. అసలైన ఫోన్ల నిర్మాణ నాణ్యత చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. నకిలీ ఫోన్లో కెమెరా అమరిక సరిగ్గా లేకపోవడం.. లేదా దాని ఫినిషింగ్ అంత ప్రీమియంగా లేకపోవడం గమనించవచ్చు. కెమెరా క్వాలిటీ, డిస్ప్లే, సాఫ్ట్వేర్ మొదలైనవాటిని చెక్ చేసుకోండి.
మీరు ఫోన్ కొనాలనుకుంటే.. కంపెనీ డీలర్షిప్ ఉన్న మొబైల్ షాప్స్లో తీసుకోండి. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేస్తుంటే.. కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి లేదా విశ్వసనీయమైన ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ నుంచి కొనుగోలు చేయండి. ఆఫ్లైన్ అయినా.. ఆన్లైన్ అయినా మంచి ఆఫర్లు చూసి కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంతేగానీ.. బయట తెలియని వారి వద్ద తక్కువ ధరలకే బ్రాండెడ్ ఫోన్లు వస్తున్నాయని.. తీసుకుంటే అనవసరంగా డబ్బులను పోగొట్టుకుంటారు.
