Flipkart Free Electric Scooter Offer: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్ నడుస్తోంది. ఈ సేల్లో చాలా ప్రొడక్ట్స్పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్స్, బ్యాంక్ ఆఫర్లు నడుస్తున్నాయి. అయితే ఈ సేల్లో షాపింగ్ చేసేవాళ్లకి.. ఫ్లిప్కార్ట్ మరో గుడ్న్యూస్ తీసుకొచ్చింది. అదేంటంటే ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్లో భాగంగా.. కస్టమర్లు ఉచితంగా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గెలుచుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్, హోమ్ అప్లైన్సెస్, టాబ్లెట్స్, ల్యాప్టాప్స్, స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు.. అనేక ఇతర గ్యాడ్జెట్స్ పై కూడా మంచి డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి. అయితే వీటితో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్ షాపింగ్ ద్వారా.. ఫ్రీగా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గెలుచుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. కొంత మొత్తం షాపింగ్ చేసిన వారు.. లక్కీ డ్రా కూపన్ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పొందవచ్చు.
ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో భాగంగా రూ. 50 వేలకు పైన షాపింగ్ చేస్తే.. కస్టమర్లు లక్కీ డ్రా కూపన్ పొందుతారు. ఇలా ప్రతి రోజూ ఒకరు లక్కీ డ్రా విన్ అవ్వడం ద్వారా ఏథర్ రీజ్టా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను పొందే అవకాశం ఉంది. దీని విలువ రూ.1.5 లక్షలు. ఒకవేళ టీవీ, ఫ్రిజ్, ఏసీల వంటివి కొనుగోలు చేస్తే బిల్ ఈజీగా రూ.50 వేలు దాటుతుంది. దీంతో పాటు మీకు అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తే.. లక్కీ డ్రా విన్ అయ్యి ఫ్రీగా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు.
దీపావళి సందర్భంగా షాపింగ్ చేద్దామనుకున్నవారికి ఇదే బెస్ట్ టైమ్. ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బ్యాంగ్ దివాళి సేల్లో మొబైల్స్, టీవీలపై అదిరిపోయే ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఫ్లాగ్ షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు టాబ్లెట్స్, వేరియబుల్ టెక్నాలజీ గాడ్జెట్స్, సౌండ్ బార్స్, బ్లూటూత్ స్పీకర్స్, పెద్ద హౌస్ హోల్డ్ అప్లైన్సెస్ను డిస్కౌంట్స్లో కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఇక ఈ సేల్లో యూజర్లు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడిట్ కార్డుపై అదనపు డిస్కౌంట్స్, ఫ్లిప్ కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్ పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్స్ తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్, నో కాస్ట్ ఈఎంఐ వంటి అవకాశాలు కూడా పొందవచ్చు.
Also Read: Bsnl Offers: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే చాలు.. ఏడాదంతా మస్త్ ఎంజాయ్.. లిమిటెడ్ ఆఫర్ మాత్రమే..!
Also Read: Jio Recharge Plan: ఎంజాయ్ పండగో.. జస్ట్ రూ. 349కే జియో మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్లాన్.. ఈ 4 బెనిఫిట్స్ మాత్రం అదుర్స్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook