English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Sale: కేవలం రూ.6,000కే Samsung Galaxy..మునుపెన్నడూ లేని భారీ తగ్గింపు ఈ వెబ్‌సైట్‌లో..!

Flipkart Big Billion days Sale 2025: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ 2025 సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సేల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల నుండి స్మార్ట్ టీవీలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, టాబ్లెట్‌ల వరకు ప్రతిదానిపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 17, 2025, 12:57 PM IST

Trending Photos

Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
8
gold river
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!
5
Jio 3 months recharge plan
Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!
Flipkart Sale: కేవలం రూ.6,000కే Samsung Galaxy..మునుపెన్నడూ లేని భారీ తగ్గింపు ఈ వెబ్‌సైట్‌లో..!

Flipkart Big Billion days Sale 2025: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ 2025 సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సేల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల నుండి స్మార్ట్ టీవీలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, టాబ్లెట్‌ల వరకు ప్రతిదానిపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తుంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్లస్, బ్లాక్ సభ్యులు ఒక రోజు ముందుగానే ఈ సేల్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోగలరు. ఈ సేల్‌లో గొప్ప డీల్స్, ఆఫర్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయని ఇప్పటికే వెల్లడైంది. అదనపు బ్యాంక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌లు ధరను మరింత తగ్గిస్తాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy F05: 
ఈ సేల్‌లో మీరు Samsung Galaxy F05 పై 37 శాతం తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీని ద్వారా మీరు ఈ ఫోన్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.6,249కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇంతటి చౌక ధరకు లభించే Samsung Galaxy F05 64GB, 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లే, 50MP ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. Galaxy F05 MediaTek Helio G85 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. 

Realme P4 PRO 5G: 
ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సందర్భంగా Realme P4 PRO 5G ధరను రూ.24,999 నుండి రూ.19,999కి తగ్గించారు . Realme P4 PRO 5G 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.8-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7వ జనరేషన్ 4 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. Realme P4 PRO స్మార్ట్‌ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో వస్తుంది.

Motorola G45 5G:
ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్ సందర్భంగా Motorola G45 5Gలో 128 GB వేరియంట్‌పై 20% తగ్గింపు తర్వాత Motorola G45 5G ధర రూ.14,999 నుండి రూ.11,999కి తగ్గించారు. Motorola ఫోన్ 7.5-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లే, 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంది. Motorola G45 5G ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14పై నడుస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 16MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది 20W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంది.

Oppo K13x 5G:
ఈ సేల్ సమయంలో Oppo K13x 5G పై 23% తగ్గింపు తర్వాత.. దాని మార్కెట్ ధర రూ.16,999 నుండి రూ.12,999 కు తగ్గింది. K13x 5G 1604x720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌తో 6.67-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత OS 15 పై నడుస్తుంది. Oppo K13 వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 6000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

Also Read: Dasara 2025: దసరా నవరాత్రులు స్టార్ట్..తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఆలయాలు ఫేమస్!

Also Read: Viral Video: మంచంపైకి ఎక్కిన నాగుపాము.. తెల్లార్లు పాముతో పడుకున్న ఆడపిల్ల..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook
 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Filpkartflipkart saleFlipkart Big Billion days Sale 2025Flipkart big billion days saleflipkart discount sale

Trending News