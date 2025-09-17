Flipkart Big Billion days Sale 2025: ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ 2025 సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సేల్ స్మార్ట్ఫోన్ల నుండి స్మార్ట్ టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు, టాబ్లెట్ల వరకు ప్రతిదానిపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్, బ్లాక్ సభ్యులు ఒక రోజు ముందుగానే ఈ సేల్ను సద్వినియోగం చేసుకోగలరు. ఈ సేల్లో గొప్ప డీల్స్, ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటాయని ఇప్పటికే వెల్లడైంది. అదనపు బ్యాంక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు ధరను మరింత తగ్గిస్తాయి.
Samsung Galaxy F05:
ఈ సేల్లో మీరు Samsung Galaxy F05 పై 37 శాతం తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీని ద్వారా మీరు ఈ ఫోన్ను ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ.6,249కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇంతటి చౌక ధరకు లభించే Samsung Galaxy F05 64GB, 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే, 50MP ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. Galaxy F05 MediaTek Helio G85 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
Realme P4 PRO 5G:
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సందర్భంగా Realme P4 PRO 5G ధరను రూ.24,999 నుండి రూ.19,999కి తగ్గించారు . Realme P4 PRO 5G 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.8-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7వ జనరేషన్ 4 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. Realme P4 PRO స్మార్ట్ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో వస్తుంది.
Motorola G45 5G:
ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ సందర్భంగా Motorola G45 5Gలో 128 GB వేరియంట్పై 20% తగ్గింపు తర్వాత Motorola G45 5G ధర రూ.14,999 నుండి రూ.11,999కి తగ్గించారు. Motorola ఫోన్ 7.5-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే, 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంది. Motorola G45 5G ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14పై నడుస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 16MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది 20W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంది.
Oppo K13x 5G:
ఈ సేల్ సమయంలో Oppo K13x 5G పై 23% తగ్గింపు తర్వాత.. దాని మార్కెట్ ధర రూ.16,999 నుండి రూ.12,999 కు తగ్గింది. K13x 5G 1604x720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో 6.67-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత OS 15 పై నడుస్తుంది. Oppo K13 వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
