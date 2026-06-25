Vivo T5x 5g Offer News: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే శుభవార్త అందించింది. ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ Vivo నుంచి మార్కెట్లోకి వచ్చిన ప్రీమియం ఫీచర్ల స్మార్ట్ఫోన్ Vivo T5x 5Gపై ప్రస్తుతం కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి. ఎన్నో అత్యాధునిక ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉన్న ఈ 5G ఫోన్ను సొంతం చేసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. భారీ తగ్గింపుల కారణంగా ఈ ఫోన్ స్టాక్ వేగంగా అమ్ముడవుతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఏకంగా రూ.6,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్..
మార్కెట్లో Vivo T5x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర (MRP) రూ.28,999 కాగా.. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో నడుస్తున్న ప్రత్యేక సేల్ ఆఫర్లలో భాగంగా ఈ ఫోన్పై ఏకంగా రూ.6,000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది.. ఈ మెగా డిస్కౌంట్ తర్వాత స్మార్ట్ఫోన్ ధర నేరుగా రూ.22,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.. ఇది నేరుగా ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభించడం విశేషం.. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఫ్లిప్కార్ట్ దిమ్మతిరిగే అద్భుతమైన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ను అందిస్తూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
బోలెడు బ్యాంక్ ఆఫర్స్..
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు కస్టమర్లకు మరింత లాభం చేకూర్చేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ పలు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందిస్తూ వస్తోంది.. ఇందులో భాగంగా మీరు ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Flipkart Axis Bank) లేదా SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను ఉపయోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. అదనంగా దాదాపు రూ.1,150 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. దీనివల్ల ఫోన్ ధర మరింత తగ్గుతుంది.
పాత ఫోన్ ఇస్తే రూ.9,000 ఎక్చేంజ్ బోనస్..
మీరు మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను Exchange చేసుకోవాలనుకుంటే, ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ ఫోన్పై ఏకంగా రూ.9,000 వరకు భారీ ఎక్చేంజ్ బోనస్ను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఒకవేళ మీ పాత ఫోన్కు పూర్తి ఎక్చేంజ్ విలువ లభిస్తే.. అన్ని ఆఫర్లు పోను ఈ సరికొత్త Vivo T5x 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.18,849 లోపే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎక్చేంజ్ బోనస్ అనేది మీరు ఎక్చేంజ్ చేసే పాత స్మార్ట్ఫోన్ కండీషన్, మోడల్తో పాటు బ్రాండ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. పాత ఫోన్ స్క్రీన్ బాగుండి, ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా ఉంటే గరిష్ట తగ్గింపు లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో మీరు ఫుల్ డిస్కౌంట్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
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