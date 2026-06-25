Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /Vivo లవర్స్‌కు పండగే.. రూ.9,000 బోనస్‌తో Vivo T5x 5G మీ సొంతం!

Vivo లవర్స్‌కు పండగే.. రూ.9,000 బోనస్‌తో Vivo T5x 5G మీ సొంతం!

Vivo T5x 5g Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Vivo T5x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బంపర్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా అన్ని రకాల ఆఫర్స్‌ వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.18,000కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:55 PM IST
Vivo లవర్స్‌కు పండగే.. రూ.9,000 బోనస్‌తో Vivo T5x 5G మీ సొంతం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vivo లవర్స్‌కు పండగే.. రూ.9,000 బోనస్‌తో Vivo T5x 5G మీ సొంతం!
Vivo T5X 5G3 min ago
2
jonnagiri gold mines project19 min ago
3
Actor Nani24 min ago
4
Muharram Bank Holiday 202626 min ago
5
Tamil Nadu36 min ago