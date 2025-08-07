Flipkart Sale: రూ. 14,000 స్మార్ట్ టీవీని ఇప్పుడు రూ. 5,499కే కొనేయండి..ఎలాగో తెలుసుకోండి!

Coocaa S4U Plus Smart TV Price: ప్రముఖ షాపింగ్ ఈ-కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్ కార్ట్ ప్రస్తుతం ఫ్రీడం సేల్ను నడుపుతోంది. ఈ సేల్ ఆగస్టు 8వ తారీకున ముగుస్తుంది. ఇందులో భాగంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ టీవీ సహా ఇతర గ్యాడ్జెట్స్ లను అధిక డిస్కౌంట్తో వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంచింది. ఇందులో భాగంగా కూక ఎస్4యూ ప్లస్ 80 cm (32 ఇంచెస్) HD ఎల్ఈడి స్మార్ట్ టీవీను ఇప్పుడు కేవలం రూ. 5,499 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. మార్కెట్లో దీని ధర 14 వేల రూపాయలుగా ఉండడం గమనార్హం. ఈ ఫ్లిప్ కార్ట్ ఫ్రీడమ్ సేల్లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్ టీవీని రూ. 7499కి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే కొన్ని ఆఫర్లను కలుపుకొని ఈ టీవీని కేవలం రూ. 5,499 కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బహిరంగ మార్కెట్లో ఈ కూకా ఎస్4యూ ప్లస్ స్మార్ట్ టీవీని రూ. 14,000లకు విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఈ స్మార్ట్ టీవీ ఫ్లిప్ కార్ట్ ఫ్రీడమ్ సేల్లో భాగంగా అత్యంత చౌక ధరకే లభిస్తోంది. ఈ సేల్లో దీన్ని కేవలం 5,499 రూపాయలకు ఈ స్మార్ట్ టీవీ ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంతే కాకుండా దీని రేటును మరింత తగ్గించుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.
కూకా ఎస్4యు ప్లస్ స్మార్ట్ టీవీని కొనుగోలు చేసే సమయంలో మీ పాత టీవీని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం ద్వారా దాదాపుగా 2000 రూపాయలు క్యాష్ బ్యాక్ పొందవచ్చు. దీంతో ఈ స్మార్ట్ టీవీ ధర రూ. 5499 చేరుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఈ కొనుగోలు సమయంలో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించడం ద్వారా గరిష్టంగా రూ. 1,250 వరకు డిస్కౌంట్ పొందుతారు. దీంతో దీని ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
కూకా స్మార్ట్ టీవీ స్పెసిఫికేషన్స్
సపోర్టింగ్ యాప్స్: ప్రైమ్ వీడియో, యూట్యూబ్
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: కూలిటా
రిసొల్యూషన్: హెచ్డీ Ready 1366 x 768 పిక్సెల్స్
సౌండ్ అవుట్ పుట్: 30 వాట్స్
రిఫ్రిషింగ్ రేట్: 60 ఎడ్జెస్
దీని స్పెషాలిటీస్
డాల్బీ ఆడియో కలిగిన స్పీకర్స్
Low బ్లూ లైట్ టెక్నాలజీ
Free Fall డిస్ప్లే
ఫ్రేమ్ లెస్ డిజైన్.
