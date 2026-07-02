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Flipkart GOAT Sale: రూ.20 వేల Oppo K14x 5G ఫోన్ కేవలం రూ.7,899లకే..

Flipkart GOAT Sale Dhamaka Latest News: ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్‌లో భాగంగా Oppo K14x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ లభించబోతోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.8,000 లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్ లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:21 AM IST
Flipkart GOAT Sale: రూ.20 వేల Oppo K14x 5G ఫోన్ కేవలం రూ.7,899లకే..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Flipkart GOAT Sale: రూ.20 వేల Oppo K14x 5G ఫోన్ కేవలం రూ.7,899లకే..
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