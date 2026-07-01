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Flipkart GOAT సేల్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.56 వేలకే Samsung Galaxy S25 ఫోన్‌..

ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్‌లో భాగంగా కొన్ని సాంసంగ్‌ మొబైల్స్‌ చాలా చీప్ ధరలకే లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా Samsung Galaxy S25 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఊహించని ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో రాబోతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:20 PM IST
Flipkart GOAT సేల్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.56 వేలకే Samsung Galaxy S25 ఫోన్‌..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Flipkart GOAT సేల్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.56 వేలకే Samsung Galaxy S25 ఫోన్‌..
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