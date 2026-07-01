Flipkart GOAT Sale: ప్రీమియం Samsung స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం Flipkart ప్రారంభించబోతున్న GOAT (Greatest of All Time) సేల్లో భాగంగా Samsung ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను ప్రకటించింది. Samsung గెలాక్సీ సిరీస్లో ఎంతో క్రేజ్ ఉన్న Samsung Galaxy S25 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఊహించని రేంజ్లో డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి.. మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉన్న ఈ ఫోన్ను ఇప్పుడు సగం కంటే తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకునే అద్భుతమైన ఛాన్స్ కస్టమర్లకు లభిస్తోంది.
రూ.18 వేల ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్.. రూ.56 వేల లోపే..
సాధారణంగా Samsung ప్రీమియం మోడల్స్ ధరలు సామాన్యులకు కాస్త అందుబాటు దూరంలో ఉంటాయని మనందరికీ తెలుసు. అయితే, ఈ సేల్లో 128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ Samsung Galaxy S25 5G స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర MRP రూ. 74,999తో అందుబాటులో ఉండగా.. ఫ్లిప్కార్ట్ ఏకంగా రూ. 18,999 ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది.. ఈ సేల్లో భాగంగా ఈ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ వల్ల ఫోన్ ధర ఒక్కసారిగా రూ.56,000 లోపుకు పడిపోతుందని ఫ్లిప్కార్ట్ అందిస్తోంది.. ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఈ ఆఫర్ పెద్ద పండగ లాంటిదని భావించవచ్చు.
అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్..
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు కస్టమర్లకు మరింత ఉపశమనం కలిగించేలా బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ అందిస్తూ వస్తోంది. ఈ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Flipkart Axis Bank) లేదా ఎస్బీఐ (SBI) బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. వినియోగదారులకు ఏకంగా దాదాపు రూ.3,500 వరకు అదనపు భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర మరింత అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
రూ. 26,050 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్..
ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్లో అన్నిటికంటే హైలైట్ ఏమిటంటే భారీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్గా భావించవచ్చు.. మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే, గరిష్టంగా రూ.26,050 వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.. ఒకవేళ మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసే పాత ఫోన్ కండిషన్ బాగుండి.. గరిష్ట బోనస్ను పొందితే.. ఈ ప్రీమియం Samsung Galaxy S25 5G ఫోన్ను కేవలం రూ.29,950 లోపే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు.. అయితే, ఈ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ పూర్తిగా మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసే పాత స్మార్ట్ఫోన్ వర్కింగ్ కండిషన్తో పాటు బ్రాండ్ వ్యాల్యూతో పాటు స్క్రాచెస్ లేకపోవడం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఫ్లిప్కార్ట్ తెలుపుతోంది.
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