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రూ.20,000 బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ 5G ఫోన్.. Poco M8 5Gపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్!

Poco M8 5G Offers: ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్‌లో భాగంగా పోకో M8 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:43 PM IST
రూ.20,000 బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ 5G ఫోన్.. Poco M8 5Gపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రూ.20,000 బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ 5G ఫోన్.. Poco M8 5Gపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్!
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