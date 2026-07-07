Poco M8 5G Offers News: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ నిర్వహిస్తోన్న గోట్ సేల్ (GOAT Sale) కస్టమర్స్కి అద్భుతమైన పండగలాంటి ఆఫర్లను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఈ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, ల్యాప్టాప్లతో పాటు స్మార్ట్ టీవీలపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా రూ.20,000 బడ్జెట్లో అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఉన్న అద్బుతమైన 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.. పోకో M8 5G (Poco M8 5G) స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇది ఇప్పుడు చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై అందుబాటులో ఉన్న పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
భారీ డిస్కౌంట్..
పోకో M8 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ సాధారణ ధర రూ.19,999 కాగా.. ఇప్పడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ సేల్లో భాగంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ధర కేవలం రూ.18,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ ఫోన్పై రూ.14,550 వరకు భారీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునేవారు తమ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే.. మీరు ఈ మొబైల్ను కేవలం రూ.4,449 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ అనేది మీరు ఇచ్చే పాత మొబైల్ కండిషన్తో పాటు మోడల్పై ఆధారపడి ఉంటుంది..
పోకో M8 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.77 అంగుళాల 3D కర్వ్డ్ అమోలెడ్ (3D Curved AMOLED) డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది ఫుల్ HD+ రెజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో, 3,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా, ఎంతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 (Snapdragon 6 Gen 3) ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇది మల్టీటాస్కింగ్తో పాటు గేమింగ్కు చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది..
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత HyperOS 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే, సెల్ఫీలతో పాటు వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 20 మెగాపిక్సెల్ అద్భుతమైన ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఈ డివైజ్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 5,520mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
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