Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. రూ.45 వేల వివో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.11,699కే!

Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. రూ.45 వేల వివో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.11,699కే!

ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్‌లో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? vivo Y11 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:35 AM IST
Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. రూ.45 వేల వివో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.11,699కే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. రూ.45 వేల వివో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.11,699కే!
Vivo Y11 5g1 min ago
2
Google Pixel 118 min ago
3
Auto news26 min ago
4
Mercury Transit 20261 hr ago
5
Jagtial1 hr ago