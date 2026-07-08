Flipkart GOAT Sale: మీరు సరికొత్త ఫీచర్లతో కూడిన బెస్ట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే, మీకు ఒక అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్.. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ నిర్వహిస్తోన్న Flipkart GOAT సేల్లో భాగంగా vivo Y11 5G స్మార్ట్ఫోన్పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రీమియం లుక్తో పాటు అదిరిపోయే ఫీచర్లతో లభిస్తున్న ఈ మొబైల్ను ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత భారీ డిస్కౌంట్తో సొంతం చేసుకునే సువర్ణావకాశం ఫ్లిప్కార్ట్ అందిస్తోంది.. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఊహించని ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్..
మార్కెట్లో వివో Y11 5Gకి సంబంధించిన 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పాటు 4 GB ర్యామ్తో కూడిన వేరియంట్ అసలు ధర (MRP) రూ. 44,999తో అందుబాటులో ఉండగా.. అయితే, జూలై 4వ తేదీన ప్రారంభమైన ఫ్లిప్కార్ట్ గోట్ సేల్లో భాగంగా ఈ ఫోన్పై ఏకంగా రూ.26,000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఈ భారీ డిస్కౌంట్ తర్వాత కస్టమర్లు ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.18,999 లోపే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనంగా ఇతర ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్స్..
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా.. కొనుగోలుదారుల కోసం ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తూ వస్తోంది. ఈ సేల్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) లేదా ఎస్బీఐ (SBI) బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి అదనంగా దాదాపు రూ.1,425 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ కూడా పొందవచ్చు.. అలాగే భారీ తగ్గింపు పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా వినియోగించవచ్చు.
ఎక్చేంజ్ బోనస్తో బంపర్ ఆఫర్..
పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేసుకునేవారికి ఇది ఒక బెస్ట్ డీల్గా భావించవచ్చు. ఈ సేల్లో పాత ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేసే వారికి దాదాపు రూ.7,300 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఒకవేళ ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై మీ పాత ఫోన్కు పూర్తి ఎక్చేంజ్ వాల్యూ లభిస్తే.. అన్ని ఆఫర్లు కలుపుకుని ఈ vivo Y11 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.11,699 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎక్చేంజ్ బోనస్ అనేది మీరు ఎక్చేంజ్ చేసే పాత స్మార్ట్ఫోన్ కండీషన్తో పాటు మోడల్పై ఆధారపడి ఉంటుందని ఫ్లిప్కార్ట్ వెల్లడించింది..
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