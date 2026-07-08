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Flipkart సేల్‌లో రూ.10,449కే వివో 5G ఫోన్.. ఈ ఛాన్స్ అస్సలు వదలకండి!

Flipkart GOAT సేల్‌లో vivo T3 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. వాటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చాలా తక్కువ ధరకే పొందవచ్చు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:15 PM IST
Flipkart సేల్‌లో రూ.10,449కే వివో 5G ఫోన్.. ఈ ఛాన్స్ అస్సలు వదలకండి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Flipkart సేల్‌లో రూ.10,449కే వివో 5G ఫోన్.. ఈ ఛాన్స్ అస్సలు వదలకండి!
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