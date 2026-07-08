Flipkart GOAT Sale: బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు ఇది అద్భుతమైన శుభవార్తగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్లో సరికొత్త ఆఫర్ల ఫెస్టివల్ ప్రారంభమైంది.. జూలై 4వ తేదీన గ్రాండ్గా ప్రారంభమైన Flipkart GOAT సేల్లో భాగంగా.. ప్రముఖ బ్రాండ్కి సంబంధించిన వివో 5G మొబైల్పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం లుక్, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న vivo T3 Lite 5G (6 GB ర్యామ్తో పాటు 128 GB స్టోరేజ్) వేరియంట్ మొబైల్ ఇప్పుడు అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రూ.4,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్..
మార్కెట్లో సాధారణంగా vivo T3 Lite 5G వేరియంట్ అసలు ధర (MRP) రూ.15,499లోపే లభిస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుత ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్ ప్రత్యేక తగ్గింపులో భాగంగా ఈ ఫోన్పై ఏకంగా రూ.4,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.. ఈ బంపర్ ఆఫర్ వల్ల ఎటువంటి అదనపు నిబంధనలు లేకుండానే ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ నేరుగా రూ.11,499 లోపే వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మరింత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం తప్పకుండా కొన్ని రకాల ఆఫర్స్ వినియోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే భారీ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంటుంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్లతో మరింత చౌకగా..
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా.. వినియోగదారులు మరింత ఆకట్టుకునేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తూ వస్తోంది. ఈ సేల్లో భాగంగా మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank)తో పాటు SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. మీకు అదనంగా మరో రూ.1,050 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఈ భారీ డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్ రెండింటినీ కలిపి ఉపయోగిస్తే.. అసలు రూ.15,499 ధర కలిగిన ఈ వివో 5G స్మార్ట్ఫోన్ను మీరు కేవలం రూ.10,449 లోపే సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తోంది.
vivo T3 Lite 5G ప్రత్యేకత ఇదే..
vivo T3 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అంతేకాకుండా ఎంతో ఆకట్టుకునే Vibrant Green కలర్ వేరియంట్లో ఎంతో క్లాసీగా, ప్రీమియం లుక్తో కనిపిస్తుంది. ఇది సూపర్ ఫాస్ట్ 5G సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. తక్కువ బడ్జెట్లోనే హై-స్పీడ్ 5G కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. కాబట్టి ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై Flipkart GOAT సేల్లో ఉన్న ఆఫర్ను అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి.
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