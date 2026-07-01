Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. iPhone 17 సిరీస్‌పై రూ. 22,000 భారీ డిస్కౌంట్!

Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. iPhone 17 సిరీస్‌పై రూ. 22,000 భారీ డిస్కౌంట్!

Flipkart GOAT Sale 2026: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్ (Flipkart GOAT Sale) జూలై 4 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌పై ఏకంగా రూ.22,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:53 AM IST
Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. iPhone 17 సిరీస్‌పై రూ. 22,000 భారీ డిస్కౌంట్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India Vs England: గంభీర్ మార్క్ లెవల్ భారీ ప్లాన్..ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్‌కు ముందు ఓపెనింగ్ జోడీలో భారీ మార్పు!
India Tour of England 20261 min ago
2
tgsrtc news today4 min ago
3
Flipkart Goat Sale8 min ago
4
how to fill sir enumeration form online33 min ago
5
Zodiac signs53 min ago