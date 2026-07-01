Flipkart GOAT Sale 2026 iPhone 17 Offer: యాపిల్ ఐఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన శుభవార్తను అందిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్ (Flipkart GOAT Sale) జూలై 4 నుంచి మొదలు కాబోతోంది. ఈ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు, హోమ్ అప్లయన్సెస్తో పాటు స్మార్ట్ వేరబుల్స్పై ఫ్లిప్కార్ట్ భారీ ఆఫర్లను అందిస్తోంది.. అయితే అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా.. యాపిల్ లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ అయిన ఐఫోన్ 17 (iPhone 17) మోడల్స్పై ఊహించని స్థాయిలో ఏకంగా రూ.22,000 వరకు భారీ తగ్గింపును అందించబోతున్నట్లు ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రకటించింది.
బ్యాంక్ ఆఫర్లతో భారీ డిస్కౌంట్..
ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ సేల్ కోసం ప్రముఖ బ్యాంక్ పార్ట్నర్లతో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తూ వస్తోంది. ఐఫోన్ కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు, ఈ సేల్లో భాగంగా ICICI బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BoB)తో పాటు HSBC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా 10 శాతం వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.. దీనితో పాటు ప్రత్యేకమైన ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ధర, ఆఫర్ల వివరాలు..
సాధారణంగా ఐఫోన్ 17 (iPhone 17) స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఇది ధర రూ. 82,900తో అందుబాటులో ఉండగా.. ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో కేవలం రూ.70,990కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 120Hz ప్రోమోషన్ డిస్ప్లే, A19 చిప్సెట్తో పాటు 48MP+48MP కెమెరా సెటప్ అందుబాటులో ఉంది..ఇక ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీని ఇష్టపడే వారి కోసం తయారు చేసిన ఈ ఐఫోన్ 17 ప్రో (iPhone 17 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర రూ. 1,34,000తో అందుబాటులో ఉండగా.. ఈ సేల్లో ఏకంగా రూ.22,000 తగ్గింపుతో రూ. 1,12,000కే అందుబాటులో రాబోతోంది.
ఈ సిరీస్లోనే అత్యంత ప్రీమియం మోడల్ అయిన ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ (iPhone 17 Pro Max) ధర రూ. 1,49,900 నుంచి రూ.1,27,900 కి తగ్గబోతోందని ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేకమైన బ్యానర్ రన్ చేస్తోంది.. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.9 ఇంచుల సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లేతో పాటు 2000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో అద్భుతమైన స్క్రీన్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. దీంతో పాటు బడ్జెట్ ప్రీమియం రేంజ్లో లభించే ఈ ఐఫోన్ 17ఇ (iPhone 17e) స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర రూ.64,900 కాగా.. ఈ సేల్లో రూ.60,900 ధరకే అందుబాటులో ఉంది.
స్లిమ్తో పాటు స్టైలిష్ లుక్తో ఆకట్టుకునే ఐఫోన్ ఎయిర్ (iPhone Air) రూ. 1,19,900 నుంచి భారీ డిస్కౌంట్ తర్వాత రూ.95,900కే అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ శక్తివంతమైన A19 ప్రో ప్రాసెసర్ అందించింది. యాపిల్ ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ఫోన్లను అత్యంత తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. జూలై 4న ప్రారంభమయ్యే ఈ సేల్లో స్టాక్ ముగిసేలోపే మీ నచ్చిన ఐఫోన్ను బుక్ చేసుకోండి.
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