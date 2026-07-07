/Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. Samsung గెలాక్సీ A36 5G పై రూ.7,825 భారీ డిస్కౌంట్!

Samsung Galaxy A36 5g Price Cut: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే గోట్ సేల్ (GOAT Sale) ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎప్పటి నుంచో రూ.30,000 లోపు బడ్జెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లు కలిగిన సరికొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే, మీకు సాంసంగ్ గెలాక్సీ A36 5G (Samsung Galaxy A36 5G) ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్గా భావించవచ్చు.. ఈ సేల్లో సాంసంగ్ బ్రాండ్ ఈ పాపులర్ ఫోన్పై కంపెనీ ఏకంగా రూ.7,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అయితే, ఇప్పుడు ఈ సేల్లో దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాలు...
గతేడాది మార్చి నెలలో సాంసంగ్ గెలాక్సీ A36 5G స్మార్ట్ఫోన్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.32 వేలతో విడుదలైంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్ గోట్ సేల్లో భాగంగా ఈ ఫోన్ రూ.26,999కే అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..
ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్లను వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ మొత్తంలో డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ SBI క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి అదనంగా రూ.1,825 డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.. దీనితో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎఫెక్టివ్ ధరతో కేవలం రూ.25,174కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంటే లాంచ్ ధరతో పోలిస్తే.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు ఏకంగా రూ.7,825ల వరకు భారీగా డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
దీంతో పాటు పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ చేయాలనుకునే వారి కోసం గరిష్టంగా రూ.23,700 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అయితే, ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ అనేది మీ పాత ఫోన్ కండిషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక ఈ బోనస్ను కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ నుంచి తీసేస్తే దాదాపు రూ.3 వేలలోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అద్భుతమైన డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్ వివరాలు..
ఈ సాంసంగ్ గెలాక్సీ A36 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.7 అంగుళాల Full HD+ Super AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో పాటు 2340x1080 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ పెర్ఫార్మెన్స్ వేగంగా ఉండటం కోసం దీనిలో పవర్ఫుల్ ఆక్టా-కోర్ ఎక్సినోస్ 1380 (Exynos 1380) ప్రాసెసర్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత One UI 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.
50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా పరంగా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని వెనుక భాగంలో f/1.8 అపెర్చర్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో పాటు 5 మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫ్రంట్ భాగంగాలో చాలా ప్రత్యేకమైన f/2.2 అపెర్చర్తో కూడిన 12 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటాయి.
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