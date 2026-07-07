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Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. Samsung గెలాక్సీ A36 5G పై రూ.7,825 భారీ డిస్కౌంట్!

Samsung Galaxy A36 5g Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ గోట్ సేల్ (GOAT Sale)లో భాగంగా సాంసంగ్‌ గెలాక్సీ A36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:43 PM IST
Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. Samsung గెలాక్సీ A36 5G పై రూ.7,825 భారీ డిస్కౌంట్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. Samsung గెలాక్సీ A36 5G పై రూ.7,825 భారీ డిస్కౌంట్!
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