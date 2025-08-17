Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB: శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎస్23 అల్ట్రా 256GB స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఫ్లిప్కార్ట్ గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఇటీవలే ఇండిపెండెన్స్ డే సేల్ తర్వాత, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్ మరోసారి తన కొన్ని ఉత్పత్తులపై డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లను ప్రకటించింది. మంచి కెమెరా ఉన్న ఫోన్లలో Samsung Galaxy S23 Ultra ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. ఈ ఫోన్తో మీరు చంద్రుడిని కూడా స్పష్టంగా ఫొటో తీయోచ్చు. ఈ మొబైల్ DSLR కెమెరాలతో పోటీపడే ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో డిస్కౌంట్ ఆఫర్
ఇది శామ్సంగ్ బెస్ట్ ప్రీమియం ఫోన్, మీరు దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో సగం ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ చాలా శక్తివంతమైనది. అనేక గొప్ప లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడానికి ఇష్టపడే వారికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గొప్ప ఎంపిక అవుతుంది.
డిస్కౌంట్ ధర
ఫ్లిప్కార్ట్లో Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB ఫోన్ మునుపటి ధర రూ. 1,49,999. కానీ ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో 48% వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫోన్ను కేవలం రూ. 79,399కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది మునుపటి ధరలో సగం. మీరు ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు ఆదా చేయాలనుకుంటే, మీరు Axis బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించవచ్చు. ఇది మీకు 5% క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ను కూడా ఇస్తుంది. మీరు ఈ ఫోన్ను EMI లోన్ సౌకర్యంపై కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ప్రత్యేక ఫీచర్స్
శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఫోన్, యాపిల్ ఐఫోన్, గూగుల్ పిక్సెల్ వంటి బ్రాండ్లతో ఇది పోటీపడుతుంది. అత్యుత్తమ ఫీచర్లతో కూడిన ఈ ప్రీమియం ఫోన్ 6.8-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది Android 13 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. ఫోన్లో Snapdragon 8 Gen 2 ప్రాసెసర్ ఉంది. అందువల్ల, ఇది త్వరగా పని చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
కెమెరా ఫీచర్
ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని.. 12GB RAM, 256TB వరకు స్టోరేజ్ ఈ ఫోన్ను చౌక ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ వెనుక నాలుగు కెమెరాలు ఉన్నాయి: 200MP, 10MP, 10MP, 12MP. సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి 12MP కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ 5000mAh సామర్థ్యం కలిగిన శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
Also Read: EPFO Withdrawal: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి ఎన్నిసార్లు డబ్బులు తీసుకోవచ్చు తెలుసా?
Also Read: Shruti Haasan: హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్కు ఘోర అవమానం..థియేటర్ బయటే ఆపేసిన సెక్యూరిటీ!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook