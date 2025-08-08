Vivo T4 Lite 5G: రూ.4,000 కంటే తక్కువ ధరకే మొబైల్..మార్కెట్లో రూ.10,000 అమ్ముతున్నారు!

Flipkart Sale Vivo T4 Lite: వివో T4 Lite 5G కొనుగోలుపై ఇప్పుడు భారీ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. 6000mAh బ్యాటరీతో వివో కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఈ 5G ఫోన్ను దాని లాంచ్ ధర కంటే చాలా తక్కువ ధరకే ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. దీని 6GB వేరియంట్ను రూ.10,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఫ్లిప్కార్ట్లో జరుగుతున్న ఫ్రీడమ్ సేల్ లో భాగంగా 6000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులో ఉన్న వివో 5G ఫోన్ ఇప్పుడు రూ. 10,000 కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. ఈ వివో ఫోన్ ఈ సంవత్సరం భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ ఫోన్ 8GB RAM, 256GB వరకు నిల్వకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ. 4,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింపుతో అందించబడుతోంది.
Vivo T4 Lite 5G ఆఫర్లు
ఈ వివో ఫోన్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది. వాటిలో 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్లతో అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ఈ ఫోన్ ధర వరుసగా రూ. 9,999, రూ. 10,999, రూ. 12,999 మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. ఈ మొబైల్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లో రూ. 4,000 తగ్గింపుతో విక్రయిస్తున్నారు. దీనితో పాటు, ఫోన్ కొనుగోలుపై 5% క్యాష్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వబడుతోంది. మీరు ఈ ఫోన్ను నో కాస్ట్ EMI, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్పై ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.
Vivo T4 Lite 5G ఫీచర్లు
ఈ ఫోన్ వాటర్డ్రాప్ నాచ్ డిజైన్తో డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 6.74-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ వివో ఫోన్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ 1,000 నిట్ల వరకు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఫీచర్ను కలిగి ఉంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది. 8GB RAM, 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఫోన్ ర్యామ్ స్టోరేజ్ను విస్తరించవచ్చు. దీనితో పాటు, ఈ వివో ఫోన్లో AI ఫీచర్లు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన 6,000mAh బ్యాటరీ మరియు 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్కు IP64 రేటింగ్ ఇవ్వబడింది. ఇది దుమ్ము, నీటి చిమ్మడం వల్ల ఫోన్ దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్టచ్ఓఎస్పై నడుస్తుంది. దీని వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అందుబాటులో ఉంది. ఫోన్లో 50MP ప్రధాన, 2MP ద్వితీయ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 5MP కెమెరా ఉంది.
