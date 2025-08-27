English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Festive Car Deals: వినాయక చవితి స్పెషల్ డీల్స్.. హ్యుందాయ్, హోండా, మారుతి, ఎంజీ కార్లపై ఆఫర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!

Car Fest 2025: మీరు కొత్త కారు కొనే ఆలోచనలే ఉంటే.. ఇదే బెస్ట్ టైమ్. గణేష్ చతుర్థిని పురస్కరించుకుని పలు కార్ల తయారీ కంపెనీలు.. భారీ ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. మరి ఏయే బ్రాండ్ల కార్లపై ఎంతవరకు డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 27, 2025, 09:44 PM IST

Vinayaka Chavithi Car Deals: కొత్త కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా..? మరి ఇంకేందుకు ఆలస్యం.. ఇదే మీరు కారు కొనడానికి కరెక్ట్ టైమ్. వినాయక చతుర్థి సందర్భంగా.. కార్ల తయారీ కంపెనీలు భారీ డిస్కౌంట్లు, ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. ఎంజీ మోటార్స్, మారుతి సుజుకి, హోండా, హ్యుందాయ్ లాంటి కంపెనీలు.. తమ కార్లపై సూపర్ డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్లతో తక్కువ ధరలో కొత్త కారును ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. కొన్ని కార్లపై అయితే దాదాపు 6 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదా చేయవచ్చు.

హ్యుందాయ్ కార్లపై డిస్కౌంట్.. 
ఈ పండుగ సీజన్‌లో హ్యుందాయ్ కార్లపై ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు అందిస్తోంది. గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ కొనుగోలు చేసే వారు 30 వేల రూపాయల బోనస్, 25 వేల రూపాయల తగ్గింపుతో ఎక్స్ఛేంజ్ సౌలభ్యం పొందవచ్చు. హ్యుందాయ్ యాక్సెంట్ కూడా ఇలాంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. టక్సన్, అల్కాజార్, క్రెటా, వెర్నా లాంటి కార్లపై కూడా గొప్ప డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 2024 ఈవీ కారుపై 4 లక్షల రూపాయల క్యాష్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి స్థానిక డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

హోండా కార్ల డిస్కౌంట్..
ఈ పండుగ సీజన్‌లో హోండా కార్లపై ‘ది గ్రేట్ హోండా ఫెస్ట్’ను అందిస్తోంది. హోండా సిటీ కారుపై 1.07 లక్షల రూపాయల వరకు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. హోండా సిటీ e:HEV హైబ్రిడ్ మోడల్ కొనుగోలు చేస్తే 96 వేల రూపాయల వరకు ఆదా చేయవచ్చు. కొత్తగా పరిచయం చేసిన హోండా ఎలివేట్ కారుపై 1.22 లక్షల రూపాయల ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా టాప్ వేరియంట్ ZX కొనుగోలుపై ఇంకా ఎక్కువ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే రెండవ తరం హోండా అమేజ్ కారుపై 77,200 రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.

మారుతి సుజుకి డిస్కౌంట్..
మారుతి సుజుకి ఈ పండుగ సీజన్‌లో తమ హ్యాచ్‌బ్యాక్, ఎస్‌యూవీ, ఎంపీవీ కార్లపై ఆకర్షణీయ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. జిమ్నీ ఆల్ఫా మోడల్‌పై ఒక లక్ష రూపాయల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. స్విఫ్ట్ ఎఎంటీ కొనుగోలు చేసే వారు 1.10 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదా చేయవచ్చు. వ్యాగన్ ఆర్ ఎల్‌ఎక్స్‌ఐ మోడల్‌పై 1.15 లక్షల రూపాయల వరకు పొదుపు చేసుకోవచ్చు. పెద్ద కార్లలో ఇన్విక్టోపై 1.25 లక్షల రూపాయల తగ్గింపు ఉంది. గ్రాండ్ విటారా కారుపై గరిష్టంగా 2 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదా చేయవచ్చు.

ఎంజీ మోటార్స్ డిస్కౌంట్..
వినాయక చతుర్థి సందర్భంగా ఎంజీ మోటార్స్ ఆకర్షణీయ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. చిన్న కారైన ఎంజీ కామెట్ ఈవీపై.. 56 వేల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీని షోరూమ్ ధర 4.99 లక్షల రూపాయల నుంచి మొదలవుతుంది. ఇది కొత్త బ్యాటరీ సర్వీస్ మోడల్‌గా ఉంటుంది. ఎంజీ ఆస్టర్ ZS ఈవీపై 1.10 లక్షల రూపాయల వరకు తగ్గింపు ఉంది. ఎంజీ ఆరవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆస్టర్ ధరను ఒక లక్ష రూపాయలు తగ్గించి 9.99 లక్షలకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. హెక్టర్ కారు కొనుగోలు చేసే వారు ఈ నెలలో 1.15 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదా చేయవచ్చు. అలాగే ప్రీమియం SUV గ్లోస్టర్‌పై 6 లక్షల రూపాయల వరకు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

