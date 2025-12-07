Toshiba TV Discount Offers: రండి బాబు.. రండీ.. 50 అంగుళాలు Toshiba 4K అల్ట్రా TVపై ఊహించని డిస్కౌంట్!

Toshiba 4K Ultra TV Discount Offers: ప్రముఖ స్మార్ట్ టీవీ తయారీ కంపెనీ తోషిబా (Toshiba) ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన టీవీలను విడుదల చేస్తూ వస్తుంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో అద్భుతమైన స్మార్ట్ టీవీలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా గ తేడాది, ఈ ఏడాది విడుదల చేసిన స్మార్ట్ టీవీలు అద్భుతంగా సక్సెస్ అయ్యాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని త్వరలోనే మార్కెట్లోకి మంచి స్మార్ట్ టీవీలను కూడా విడుదల చేయబోతోంది. అయితే ఎప్పటినుంచో ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇది బెస్ట్ అవకాశం గా భావించవచ్చు.
ప్రస్తుతం చాలామంది 50 అంగుళాలు కలిగిన స్మార్ట్ టీవీలను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అందులో 4k ఆల్ట్రా హెచ్డి గూగుల్ టీవీలను ఎక్కువగా విక్రయిస్తున్నారు. మీరు కూడా ఇలాంటి టీవీనే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? తోషిబా బ్రాండ్కు సంబంధించిన స్మార్ట్టీవీ అమెజాన్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. మార్కెట్లో 50 అంగుళాలు కలిగిన తోషిబా C350NP సిరీస్ 4K అల్ట్రా HD స్మార్ట్ LED గూగుల్ టీవీ (50C350NP) భారీ ధరతో అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేస్తే ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం 25 వేల లోపే పొందవచ్చు. అయితే ఈ స్మార్ట్ టీవీపై ఉన్న స్పెషల్ ఆఫర్స్ ఏంటో? ఇది ఏయే ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉందో తెలుసుకోండి..
తోషిబా (Toshiba) 4K అల్ట్రా HD స్మార్ట్ LED గూగుల్ టీవీ REGZA Engine ZR పిక్చర్ ఇంజన్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది హెచ్డిఆర్ సపోర్టుతో డాల్బీ విజన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇందులో ఎన్నో రకాల గేమింగ్ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది గూగుల్ టీవీ ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇందులో కంపెనీ డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos), REGZA Power Audio సౌండ్ ఫీచర్లను కూడా అందిస్తోంది.
Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్కార్ట్లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్ మీ సొంతం!
ఈ టీవీ ధర సాధారణంగా MRP ధర మార్కెట్లో రూ.48,999 కాగా.. అమెజాన్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 44 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.25,799కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక అదనంగా అమెజాన్ ఈ టీవీపై బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. హెచ్డిఎఫ్సి, యాక్సిస్ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ టీవీపై ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది వినియోగించడానికి తప్పకుండా ఏదైనా పాత స్మార్ట్టీవీని ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే టీవీ కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.1,400 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఇక అన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పోనూ ఇది కేవలం రూ.22,399కే పొందవచ్చు.
