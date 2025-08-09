English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme 15 Pro 5G మొబైల్‌పై రూ.32 వేల బోనస్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.1,999కే మీ సొంతం..

Realme 15 Pro 5G Price Cut: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే  కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్, ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్‌తో రూ.1,999 మొబైల్ పొందవచ్చు. అయితే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 9, 2025, 05:32 PM IST

Realme 15 Pro 5G Price Cut: గత నెలలో మార్కెట్లోకి వచ్చిన స్మార్ట్ ఫోన్స్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అతి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చిన రియల్ మీ మొబైల్స్‌ను చాలా మంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు.. అయితే మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మంచి రియల్ మీ మొబైల్‌ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇది గోల్డెన్ చాన్స్‌గా భావించవచ్చు.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G స్మార్ట్ ఫోన్ జూలై 24వ తేదీన అధికారికంగా భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయింది.. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.8-అంగుళాల అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో లాంచ్ అయింది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్ + 50MP అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్  సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది.  ప్రస్తుతం ఈ రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G మొబైల్ మార్కెట్లో మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 256 GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో దీని ధర రూ.37,999 గా ఉంటే.. ఈ మొబైల్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 10% ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో కేవలం రూ.33,999కే పొందవచ్చు.

ఇక ఈ రియల్‌మీ 15 ప్రో 5G (Realme 15 Pro 5G) మొబైల్‌ను మరింత తగ్గింపు ధరకు పొందాలనుకునే వారు తప్పకుండా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.. దీనికోసం ముందుగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు ఒక క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి మొబైల్ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో బిల్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కార్డుతో బిల్ చెల్లిస్తే, రూ.5,458 తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి, ఎస్బిఐ, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా తగ్గింపు పొందవచ్చు. 

అలాగే పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. ఈ మొబైల్ పై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ని కూడా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అందిస్తోంది. దీనికోసం పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్‌గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.32 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను  ఇప్పుడు కొనుగోలు చేసే స్మార్ట్ ఫోన్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే ప్రత్యేకమైన ధర  రూ.1,999తో దీనిని పొందొచ్చు.

