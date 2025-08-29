English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme 13 Pro 5G Price Cut: ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో వినాయక చవితి సందర్భంగా రియల్‌మీ 13 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్‌పై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Realme 13 Pro 5G: అమెజాన్‌లో రూ.1 వెయ్యిలోపే Realme 13 Pro ఫోన్ పొందండి.. ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..

Realme 13 Pro 5G Price Cut: ఎప్పటినుంచో అత్యంత తక్కువ ధరలోనే సోనీ LYT-600 OIS లెన్స్ కెమెరా కలిగిన స్మార్ట్ ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు శుభవార్త.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో ప్రస్తుతం ఇదే లెన్స్ కలిగిన రియల్‌మీ 13 Pro 5G ఫోన్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది.. ఈ మొబైల్‌పై వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఫీచర్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

రియల్‌మీ 13 Pro 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రీమియం 6.7 అంగుళాల ఫుల్ HD+ OLED కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ను కలిగి ఉంటున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 SoC ప్రాసెసర్‌పై రన్ అవుతుంది..ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన బ్యాక్ సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది వెనకవైపున ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని ప్రధాన కెమెరా 50MP సోనీ LYT-600 OIS లెన్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు స్పెషల్ గా 2MP మాక్రో కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. 

ఇక ఈ Realme 13 Pro 5G  మొబైల్‌కు ఫ్రంట్ భాగంలో  32MP సెల్ఫీ కెమెరాను అందిస్తోంది. దీంతోపాటు 5200mAh బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం 45W SUPERVOOC సపోర్ట్‌ను కూడా ఇందులో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత రియల్‌మీ UI 5.0 పై రన్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ మొబైల్ మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియెంట్ 8GB + 128GB స్టోరేజ్‌తో సుమారు రూ.19, 999కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవది 8GB + 256GB స్టోరేజ్‌తో  రూ.21,890 లభిస్తోంది. చివరి వేరియంట్ 12GB + 512GB స్టోరేజ్‌తో రూ.23,988తో అందుబాటులో ఉంది. 

మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ ఈ Realme 13 Pro 5G  మొబైల్ ధర రూ.28,999 కాగా.. ప్రస్తుతం వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో 34 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 19,100కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిని మరింత తగ్గింపు ధరకే పొందాలనుకుంటే HDFC లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి EMI ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకునే వారికి రూ. 1,200 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఈ మొబైల్‌పై ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించుకోవాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా మంచి బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే మొబైల్ కండిషన్ను బట్టి బోనస్ అందిస్తుంది. కండిషన్ బాగుంటే రూ.18,000 వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ వినియోగించి రూ.1000లోపే ఈ కొత్త మొబైల్ పొందవచ్చు.

